Prefeitura inicia trabalhos de abordagem no Parque do Povo por meio da ação Intersetorial

Noite de abertura d’O Maior São João do Mundo, nesta sexta-feira, 30, e também de início dos trabalhos da Ação Intersetorial 2025, que objetiva proteger os direitos da criança e do Adolescente em relação ao trabalho infantil, abuso e a exploração sexual, entre outras violações.

O trabalho é realizado pela Prefeitura de Campina Grande através das Secretarias Municipais de Assistência Social (Semas), Educação (Seduc), Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) e da Saúde.

Antes de saírem da base, que funciona no Centro Profissional Antônio de Carvalho Souza (Centro da Jovem), próximo ao Palco Principal do Parque do Povo, as equipes recebem as orientações necessárias da coordenação para os trabalhos.

Doze equipes, compostas por três abordadores, seguiram para vários pontos do Parque do Povo e do Parque Evaldo Cruz, com a missão de monitorar a presença de crianças e adolescentes vítimas de algum tipo de violação aos seus direitos, a exemplo de trabalho infantil, exploração e abuso sexual e o consumo de bebida alcoólica.

O coordenador geral da Ação Intersetorial 2025, Paulineto Sarmento, fez uma avaliação desse início dos trabalhos. “Estamos com um trabalho mais minucioso, considerando o aumento do espaço do Parque do Povo, o que demanda, principalmente, um maior número de pessoas circulando entre as crianças e adolescentes”, ressaltou.

Uma das novidades da ação deste ano, segundo o coordenador, é a abordagem tecnológica. É que neste ano qualquer pessoa poderá realizar denúncias através de um QrCode.

“Trata-se do aplicativo ‘Campina Conectada’, desenvolvido pelo Sebrae e colocado à disposição da Ação Intersetorial para que denúncias possam ser feitas e cheguem para nós, em tempo real. Nas próximas noites, esse QrCode será exibido nos telões do Parque do Povo, para reforçar que as pessoas denunciem possíveis casos de violações contra crianças e adolescentes, contribuindo com este trabalho”, ressaltou Paulineto.

“A ideia é que esse Projeto Piloto também ofereça, em breve, o chamado ‘botão de pânico’, que qualquer pessoa, através também de um QrCode, pode baixar no celular e informar o ponto certo onde está ocorrendo algum tipo de violação”, disse Paulineto Sarmento.

Notificações

Nesta primeira noite, as equipes realizaram orientações e recomendações. Uma delas foi o de uma criança, com Síndrome de Down, quando os pais foram orientados a ficar afastados das caixas de som do palco principal, para não prejudicar a saúde da criança. Por outro lado, não houve notificações de trabalho infantil e outros tipos de violações, o que demonstra, segundo a coordenação, que os adultos estão mais conscientes sobre o cuidado com o público infanto juvenil.

Novas Cores

Outra novidade da ação deste ano são as novas camisas, utilizadas pelas equipes envolvidas, que trazem o layout da campanha ‘Ação Intersetorial’, nas cores, branco, azul, e na cor lilás, utilizada pelas equipes de abordagem.