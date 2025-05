Camarote da Acessibilidade faz sucesso na primeira noite dos festejos juninos de Campina

A Prefeitura de Campina Grande iniciou nesta sexta-feira, 30, a temporada 2025 do Camarote da Acessibilidade n’O Maior São João do Mundo. Na primeira noite do evento junino mais de 60 pessoas se reuniram para assistir aos shows que foram até a madrugada deste sábado, 31.

Coordenado pela Gerência da Pessoa com Deficiência, da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), e empresa Arte Produções, o espaço está consolidado como uma das principais ações de inclusão do evento.

Localizado em um ponto estratégico no Parque do Povo, o espaço foi planejado para garantir conforto, visibilidade privilegiada para o Palco Principal e segurança para as Pessoas com Deficiência (PcDs) durante os shows da festa junina. O Camarote da Acessibilidade, que inclui rampas, banheiros adaptados e uma equipe de apoio, comporta diariamente até 100 pessoas, sendo 50 delas PcD´s e seus acompanhantes.

A assistente administrativa Lara Araújo, 22 anos, é cadeirante e veio de João Pessoa para curtir pela sexta vez o São João em Campina Grande. Ela elogiou o espaço.

“Eu saí do trabalho e peguei a estrada para curtir o show do Luan Santana, que eu nunca tinha assistido. Eu consegui estar entre os primeiros inscritos e garanti a minha vaga no Camarote. Do contrário, eu estaria lá atrás e não o veria tão bem. Essa iniciativa é muito positiva para a gente”, declarou.

Rafaely Aguiar é mãe atípica do autista Carlos Gabriel (5 anos de idade) e os dois estiveram pela primeira vez curtindo o São João no Camarote.

“Viemos bastante empolgados. Gabriel não sente muito incômodo com sons e se adaptou bem ao espaço. Com certeza vamos nos inscrever para tentar participar em outras noites e reforçar para nossos colegas que se inscrevam também, porque é muito confortável”, disse Rafaely.

Edna Silva, que está à frente da Gerência da Pessoa com Deficiência da Semas, falou sobre a expectativa para os demais dias do evento.

“Para nós, que fazemos a Prefeitura de Campina Grande, é uma satisfação enorme vivenciarmos mais um São João contemplando mais pessoas com deficiência. A expectativa, para as próximas noites, são altíssimas. Vai ter muita inclusão, empatia e forró nas rodinhas e no pé” , destacou.

O secretário municipal de Assistência Social (Semas), Fabio Thoma, comemorou o sucesso da primeira noite d’O Maior São João do Mundo.

“O local estava bem estruturado e garantindo muito conforto para quem usa o espaço. Nossa preocupação é o bem-estar desse público e garantir que o São João seja sempre inclusivo para todas as pessoas. O balanço dessa noite foi muito positivo pela tranquilidade e organização do Camarote da Acessibilidade”, afirmou.

As inscrições para o uso do espaço seguem abertas ao longo da programação de shows d’O Maior São João do Mundo. basta acessar o link: https://forms.gle/Do17st57zE2FrxcZ8. Para o acesso ao Distrito de Galante não há necessidade de inscrições.

A lista de contemplados para o Parque do Povo pode ser acompanhada semanalmente pelos Instagrans @gerenciapcd.pmcg e @semascgpb. Por lá, também é possível tirar dúvidas, obter informações e orientações para o acesso.