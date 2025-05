Bruno abre o Maior São João do mundo expressando gratidão

Na noite desta sexta-feira (31), o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), expressou gratidão, orgulho e entusiasmo ao abrir oficialmente a edição 2025 d’O Maior São João do Mundo.

Durante coletiva de imprensa, Bruno destacou a transformação do evento nos últimos anos e afirmou que a edição deste ano coloca a festa em um novo patamar de qualidade, organização e diversidade.

“Chegamos nessa noite com o coração cheio de gratidão a Deus por estarmos conseguindo entregar essa edição. Mas também com o coração cheio de expectativa pelo que vem adiante”, afirmou o prefeito, visivelmente emocionado.

Bruno ressaltou que todas as mudanças implementadas desde o ano passado — como a ampliação da área do Parque do Povo, a integração total com o Parque Evaldo Cruz e o investimento em segurança, conforto e acessibilidade — deram uma nova dimensão à festa, agora ainda mais plural e acolhedora.

“O Parque do Povo hoje consegue reunir públicos de todos os perfis: o jovem que vem curtir seu artista favorito, a família que aproveita a cidade cenográfica, os idosos e crianças no Parque Evaldo Cruz. É um espaço democrático, vibrante, bonito, que representa bem o espírito do nosso São João”, afirmou.

A programação deste ano também foi destacada pelo prefeito como um dos diferenciais. Ele mencionou a intensificação da agenda cultural, com cortejos de grupos folclóricos, apresentações de quadrilhas juninas e a presença da Filarmônica, como elementos que reforçam a autenticidade e a riqueza cultural da festa.

“Tudo foi preparado nos mínimos detalhes — dos aspectos técnicos aos culturais — para que o São João continue sendo o que é: a principal vitrine da nossa identidade nordestina”, finalizou.