A Secretaria de Educação da Prefeitura de Campina Grande, em parceria com a Vila Sítio São João, realizou na tarde deste sábado, 31, uma aula de campo nordestina. Mais de mil estudantes da rede municipal de ensino tiveram a oportunidade de visitar o Sítio e vivenciar, na prática, elementos da cultura popular.

A proposta da visita era fortalecer o aprendizado cultural e histórico dos estudantes, por meio da imersão em ambientes que representam tradições típicas da região. A ação contemplou 40 unidades educacionais e buscou levar o conteúdo trabalhado em sala para além dos muros da escola.

Durante o percurso pela Vila, localizada no bairro Dinamérica, os estudantes visitaram espaços como a igreja, a bodega, a casa de farinha, o engenho, a tipografia do cordel e o Museu Répteis da Caatinga.

Além das visitas guiadas, os estudantes também participaram de apresentações culturais, encenando danças e manifestações típicas do São João.

Para a gerente de projetos da Secretaria de Educação, Fabíola Gaudêncio, a ampliação da iniciativa foi um dos destaques desta edição.

“Este ano inovamos. Ampliamos o número de estudantes participantes e contemplamos 40 escolas, reunindo cerca de 1.200 estudantes. Nosso objetivo foi valorizar a cultura da nossa região e permitir que os estudantes vivenciassem, na prática, o que já vinha sendo trabalhado em sala. Aqui, eles conhecem de perto o funcionamento da casa de farinha, do engenho, e têm contato com um ambiente preparado especialmente para esse resgate cultural”, disse Fabíola.

Para os estudantes, o momento foi de descoberta e encantamento. A pequena Marília de Brito, de 9 anos, estudante da Escola Municipal Gabriel Soares, destacou seu lugar favorito. “Gostei muito, é bem bonito. O lugar que mais gostei foi a ponte, porque ela é linda. E aqui eu aprendo muito sobre o São João.”

A professora Sandra Regina, da Escola Municipal Professor Pedro Otávio, que veio com sua turma da zona rural, reforçou a importância da experiência. “Quando se fala no Maior São João do Mundo, eles não vão mais apenas ouvir falar. Eles vêm, conhecem e vivenciam. É uma experiência muito valiosa, um aprendizado real.”