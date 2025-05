Vila Sítio São João recebe alunos de 40 escolas municipais em vivência cultural e histórica antes da abertura oficial

Para honrar o compromisso educativo e cultural com Campina Grande, a Vila Sítio São João abre suas porteiras no sábado, dia 31 de maio, para recepcionar alunos de 40 escolas municipais da cidade.

Em um momento que já se tornou tradição, os estudantes viverão uma imersão histórica que estimula os cinco sentidos.

O objetivo, além de promover a contrapartida social, é permitir que alunos e professores vivenciem, na prática, os ciclos produtivos do açúcar, das fibras do algodão e explorem outras linguagens culturais. É o que explica o idealizador da Vila Sítio São João e ativista cultural João Dantas: “Como pesquisador, cordelista e cenógrafo nordestino de sangue muito apurado, eu criei primeiro o sítio e depois a vila, com a parte museológica, com a moenda de milho, pilão de roda, engenhos de várias épocas e com peças que realmente fizeram parte de nossa história.”

Uma das escolas que estará na abertura social do sítio, é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Vitórias Pires Uchoa Queiroz. Adélia de Sá Costa gestora da escola conta os alunos estão muito felizes e ansiosos:

“O convite surgiu atrave´s do setor de projetos, por meio da gerente Fabíola Gaudêncio. Ficamos honrados pela importância que o passeio tem. É uma imersão nos nossos valores, da nossa Paraíba. Está todo mundo a mil, tanto os pais, como os alunos e toda a equipe de professores para o dia do passeio”.

A fauna e a flora também compõem os três hectares do ambiente, proporcionando um passeio por diferentes tempos e territórios do Brasil

.“A história do Brasil está aqui dentro. Aqui você encontra o mandacaru, o umbuzeiro, todas as cactáceas, a aroeira. Muitas dessas plantas, assim como a mandioca, estão ligadas à história indígena desde antes de Cabral chegar ao país. Mas, claro, depois chegaram as vacas, os cavalos, que entraram nos ciclos produtivos”, acrescenta João Dantas, ao destacar a importância da vila como espaço museológico vivo.

Além do evento educativo que acontece um dia antes da abertura oficial ao público, a Vila Sítio São João mantém vínculos contínuos com a comunidade.

Durante o período junino, de 1º a 13 de junho, ocorre um salão de artesanato. “Nós abrimos para os artesãos venderem seus produtos aqui sem nenhum custo para eles”, pontua o ativista João Dantas.

Outra ação importante é a arrecadação de alimentos não perecíveis, destinados a instituições de atendimento social, como a Fazenda do Sol, Irmã Porto, São Vicente de Paula, Homens de Cristo, entre outras entidades e igrejas de diferentes credos.

“A Vila Sítio São João é um multiprojeto, porque ele gera emprego, renda, abre espaço para artistas em todas as suas vertentes”, se orgulha o idealizador.

Para quem deseja vivenciar o melhor da cultura nordestina, a Vila Sítio São João está de porteiras abertas, com ainda mais novidades para o público aproveitar: a musicalidade das grandes e pequenas bandas, o teatro, a dança e todas as expressões que fazem dos festejos juninos uma celebração tão rica e pulsante.

O espaço funcionará a partir do dia 1 de junho de quinta a domingo. A entrada nas quintas e sextas pode ser adquirida no local, pelo valor de R$ 20,00 e os ingressos para os finais de semana podem ser adquiridos por dia ou no combo através do site: https://tickey.com.br/event/sao-joao-vila-sitio-2025 .

Mais informações também podem ser adquiridas pelo Instagram: https://www.instagram.com/vila_sitiosaojoao/