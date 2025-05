Secult apresenta várias atrações nesta sexta no Maior São João do Mundo

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), promove nesta sexta-feira (30), a partir das 18h, uma verdadeira imersão na cultura popular inserida, através da expressão artística da quadrilha junina, dos nossos grupos folclóricos e da centenária Filarmônica Epitácio Pessoa, dentro da programação d’O Maior São João do Mundo.

A abertura da Secult, que promete emocionar o público e exaltar as tradições nordestinas, inicia simultaneamente no Pátio de Eventos do Parque Evaldo Cruz – popularmente conhecido como “Quadrilhódromo” – e na réplica da Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, no Parque do Povo, com grupos folclóricos e Filarmônica Epitácio pessoa, respectivamente.

O Quadrilhódromo foi o local escolhido para concentração do cortejo junino com os grupos: Acauã da Serra, Tropeiros da Borborema, Ariús, Caetés, Raízes e Cabroar, todos com vasta trajetória na preservação e valorização das danças e costumes regionais. De lá, eles percorrerão o espaço do Parque Evaldo Cruz e Parque do Povo em um desfile que reúne cores e ritmos, ao som de Ananias do Acordeon.

A programação segue com uma pausa do cortejo junino na frente da réplica da Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, local onde a Filarmônica Epitácio Pessoa, que este ano completa 127 anos de história, seguirá entoando com seus instrumentos diversas músicas marcantes da nossa cultura popular dentro de um repertório de “Clássicos Juninos”.

A “Princesinha de Campina Grande”, como é conhecida a quadrilha Junina Arraiá do 40, coroa a noite no Quadrilhódromo, por volta das 20h, com uma apresentação que reúne a tradição das quadrilhas na cidade com o sentimento de preservação, unindo os passos tradicionais com a renovação, promovida pelas crianças e jovens que compõem a junina.

O evento, que busca integrar diferentes expressões artísticas típicas do período junino promovendo um encontro entre a música de câmara e as tradições folclóricas, visa também fortalecer a identidade de Campina Grande destacando a diversidade cultural da nossa Rainha da Borborema.