Prefeitura de Campina Grande cria ‘Saída Delas’ para reforçar segurança de mulheres no Parque do Povo

A prefeitura de Campina Grande, por intermédio da Coordenadoria da Mulher em parceria com a Guarda Civil e apoio da Superintendência de Transporte Público (STTP), vai instalar no Parque do Povo a ‘Saída Delas’.

A novidade faz parte dos quatro anos da Campanha Forró Sim, Assédio Não e objetiva garantir mais tranquilidade às mulheres, durante a saída da festa.

O novo ponto fixo vai funcionar durante os 38 dias de festa, no portão de saída da rua João Moura e contará com uma equipe da Ronda da Mulher, da Guarda Municipal, que garantirá a segurança das mulheres enquanto elas esperam o transporte ao sair da festa.

]Além disso, há o ponto fixo de atendimento na Vila Nova da Rainha com psicólogos, assistentes sociais, advogados e voluntários ‘Embaixadores Sociais’, prontos para atendimento em caso de violência contra a mulher.

A ‘Saída Delas’, segundo informou a advogada Talita Lucena, responsável pela Coordenadoria da Mulher, será mais um ponto de apoio que a gestão inova para a segurança das mulheres. “É o cuidado e compromisso do prefeito Bruno Cunha Lima para prevenir e combater casos de violência, caso ocorra, no Maior São João do Mundo”, disse.

A Campanha ‘Forró Sim, Assédio Não’, edição 2025, também trabalhará com a distribuição de material educativo para a conscientização da população, dentro e fora do Parque do Povo, e o trabalho de equipes especializadas para atendimento rápido e encaminhamento à delegacia, caso seja constatado o crime de importunação sexual ou outros tipos de violência, segundo informou Talita Lucena.

A campanha conquistou a atenção e o reconhecimento da ONU Mulheres. A cerimônia com a representação da ONU foi realizada, em abril do ano passado, entre a primeira-dama Juliana Cunha Lima e a advogada Talita Lucena, em Brasília. A instituição é uma entidade das Nações Unidas que luta pela igualdade de gênero e o combate à violência contra a mulher.

A aceitação do projeto Forró Sim, Assédio Não, criado há quatro anos, tem sido um sucesso nos meios de comunicação, com a divulgação em mídia nacional, nos principais programas das empresas de comunicação, em horário nobre.

A ação também tem atraído elogios de vários artistas, a exemplo de Elba Ramalho, DJ Alok, dos cantores Felipe Araújo, Ramon Schnayder, do psicólogo campinense Rossandro Klinjey, dos cantores João Gomes, Ávine Vinny, entre outros artistas regionais.