Podcast: dicas para transformar a sua casa em um ambiente junino

No quadro ‘Ambientando’, do programa Conexão Caturité, a arquiteta Ana Cecília Severo trouxe dicas especiais para transformar os ambientes com o espírito junino. Utilizando tecidos típicos como a chita e o xadrez, Ana mostrou formas criativas e econômicas de decorar a casa com cor, alegria e personalidade.

Entre as sugestões estão toalhas, bandeirinhas, almofadas e painéis feitos com chita, além de detalhes em xadrez para complementar.

A arquiteta também destacou o uso de palha, madeira e luzes para criar um ambiente acolhedor e festivo.

A proposta é resgatar as tradições com simplicidade e afeto.

“São João é tempo de celebrar e valorizar nossas raízes”, ressaltou Ana Cecília.

