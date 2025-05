Mais de mil profissionais vão garantir a limpeza durante o Maior São João do Mundo

A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) de Campina Grande já montou seu verdadeiro “exército”, com quase 1.000 homens e mulheres escalados para atuar durante os 38 dias do Maior São João do Mundo. A atuação será concentrada no Parque do Povo, Parque Evaldo Cruz, ruas adjacentes e nos distritos de Galante, São José da Mata e Catolé de Boa Vista.

Todos os anos, o quesito limpeza urbana recebe aprovação de cerca de 90% das pessoas entrevistadas, principalmente turistas. A meta do prefeito Bruno Cunha Lima é que esse índice aumente ainda mais em 2025.

Na manhã desta sexta-feira (30), dia da abertura oficial da edição deste ano, o secretário Dorgival Vilar, acompanhado de coordenadores de cada departamento, recepcionou todos os profissionais envolvidos na operação, reforçou o pedido de empenho e dedicação e destacou a importância do evento para a cidade, para o turismo e para a economia local.

“Contamos com o compromisso de cada um de vocês para garantir que a festa, mais uma vez, seja um sucesso. Sabemos dos desafios e da responsabilidade que temos, mas confiamos na competência e no profissionalismo de toda a equipe. Desejo boa sorte e um excelente trabalho a todos”, afirmou o titular da SESUMA.

Para manter essa alta aprovação popular e garantir uma cidade ainda mais limpa durante o São João — período em que a produção de lixo aumenta cerca de 20% — a SESUMA estruturou uma operação robusta. Foram contratados, de forma temporária, mais 355 profissionais, que trabalharão 24 horas por dia, em sistema de revezamento, cuidando da limpeza e higienização do Parque do Povo, das avenidas Sebastião Donato, Lino Gomes, Paulino Raposo, Miguel Couto, Limo Gomes, do Parque Evaldo Cruz, de outras ruas adjacentes e dos distritos, além de reforçar a fiscalização do comércio informal e o trabalho de reciclagem.

O secretário Dorgival explicou que a Sesuma buscará mais uma vez, elevar o índice de aprovação do trabalho realizado, mantendo a imagem de Campina Grande como uma das cidades mais limpas do país, reconhecida e premiada por isso nos últimos anos.

A SESUMA desempenha um papel fundamental na manutenção da limpeza, segurança e estrutura do evento, garantindo que o São João de Campina Grande continue sendo uma referência nacional em organização, alegria e cuidado com a cidade, sem interromper a rotina de zeladoria urbana durante o período.

“É uma operação de 38 dias, bem planejada, com todo o material necessário já distribuído aos nossos colaboradores, que receberam kits com fardamento e equipamentos de trabalho. Esperamos realizar um trabalho igual ou ainda melhor do que nos anos anteriores, oferecendo à população e aos turistas mais conforto e melhor qualidade de vida. Se tem cidade limpa, tem qualidade de vida”, concluiu o secretário.

Ainda na manhã desta sexta-feira, Dorgival Vilar fez uma vistoria completa na área do Parque do Povo, acompanhado por outros órgãos de fiscalização e organização do evento. Ele também conversou com os comerciantes informais, repassando orientações sobre ordenamento e cumprimento das regras previamente estabelecidas.