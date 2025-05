Coronel Gilberto detalha plano estratégico para o São João de Campina

Na tarde desta sexta-feira (30), o Coronel Gilberto da Polícia Militar da Paraíba, detalhou à imprensa o plano de segurança preparado para o São João de Campina Grande, especialmente no Parque do Povo, principal polo da festa.

Segundo o coronel, a estimativa é que o evento receba um público de até 70 mil forrozeiros por noite, e a segurança será reforçada com uma estrutura integrada e altamente tecnológica.

“Teremos 15 plataformas ocupadas por patrulhas a pé, compostas por oito a dez policiais, além de policiais motorizados atuando nos arredores do Parque do Povo, cobrindo ruas e corredores de acesso”, explicou.

Todo o policiamento será monitorado em tempo real pelo Centro Integrado de Comando e Controle, que reúne forças de segurança estaduais e municipais. Um dos destaques do esquema é o uso de 180 câmeras de videomonitoramento espalhadas pelo Quartel General do Forró, algumas delas com tecnologia de reconhecimento facial, capaz de identificar pessoas com pendências judiciais.

Outro recurso adotado para reforçar a segurança será o uso de drones.

“O projeto contempla o voo de drones, que será fundamental para avaliar a extensão de filas e, em casos de superlotação, acionar o plano de contingenciamento”, acrescentou Gilberto.