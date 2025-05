Campina vive expectativa de movimentar mais de R$ 600 milhões durante Maior São João do Mundo

A cidade de Campina Grande respira forró e tradição a partir desta sexta-feira (30), com a abertura d’O Maior São João do Mundo 2025. Serão 38 dias de festa, com uma programação intensa que vai reunir mais de mil artistas no Quartel General do Forró.

De acordo com os gestores, a expectativa para esta edição são as melhores. Durante entrevista à imprensa, o prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) destacou o impacto econômico do evento.

“Nesses pouco mais de 160 anos de história que Campina Grande tem, o São João vem, a cada ano, assumindo um papel cada vez mais importante na vida econômica da cidade. Hoje, ele se configura como o principal motor de crescimento econômico, de geração de emprego e renda. É um momento em que há uma grande injeção de recursos advindos de turistas, empresas e patrocinadores, dinheiro que não circularia naturalmente na cidade e que é diretamente injetado tanto na economia formal quanto na informal. Em 2023, foram movimentados cerca de R$ 470 milhões. No ano passado, esse número ultrapassou consideravelmente os R$ 600 milhões. E a expectativa para este ano é que o montante ultrapasse os R$ 700 milhões em circulação de recursos, tudo isso sem que o município tenha qualquer despesa direta com o evento”, pontuou.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama, também reforçou a importância da festa no cenário local e nacional. Segundo ela, a edição de 2024 arrecadou cerca de R$ 600 milhões, e a projeção para este ano é de crescimento.

“A nossa expectativa é de um crescimento entre 8% e 15%. Com base na edição de 2024, tivemos indicadores que ultrapassaram a marca dos R$ 600 milhões. Estamos trabalhando na promoção do destino turístico Campina Grande, capacitando agentes de viagem e operadores de turismo, com o objetivo de qualificar ainda mais quem vende nossa cidade. Esse esforço tem gerado cada vez mais emprego e renda para Campina”, afirmou.

Com uma estrutura ampliada, segurança reforçada e programação para todos os públicos Campina Grande se prepare para receber cerca de 3 milhões de visitantes ao longo dos 38 dias de festa.