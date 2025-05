Asquaju-CG recebe recursos do maior convênio com a Prefeitura de Campina Grande

O aporte financeiro que marca o maior convênio da história entre as quadrilhas juninas e a Prefeitura de Campina Grande já foi, nesta sexta-feira (30), creditado na conta da Associação de Quadrilhas Juninas de Campina Grande (Asquaju-CG).

O valor de R$ 350 mil foi um compromisso firmado pelo prefeito Bruno Cunha Lima e contribuirá com os espetáculos das quadrilhas juninas, grandes expressões artísticas que celebram O Maior São João do Mundo durante o ano todo.

O aporte destinado pela Prefeitura ocorreu através da Secretaria de Cultura (Secult), e ressalta o compromisso da gestão com o incentivo à cultura, comprovado também através de outras ações institucionais, a exemplo do chamamento público para os grupos folclóricos da cidade.

“A nossa gestão faz questão de conhecer a importância [desses grupos de cultura popular] seja no período do Natal Iluminado, no período do São João, ao longo do ano […] Quero reverenciar, reconhecer o trabalho dos bravos e das mulheres corajosas que sustentam essa bandeira de pé não apenas durante um mês do ano, mas durante todo um ano e todos os anos de uma vida inteira”, destacou o prefeito Bruno Cunha Lima, durante solenidade de entrega simbólica do cheque às quadrilhas.

Também na solenidade, o presidente da Associação de Quadrilhas Juninas de Campina Grande (Asquaju-CG), Lima Filho, já havia pontuado a importância da chegada do aporte ainda em maio. Já nesta sexta, ele usou as redes sociais oficiais da instituição para comemorar a chegada do investimento.

“Convênio na conta da Associação de Quadrilhas Juninas de Campina Grande. Obrigado prefeito Bruno Cunha Lima e secretário de Cultura, André Gomes. Tenhamos todos um excelente São João”, comemorou.

O secretário de Cultura, André Gomes, também comemorou o pagamento e reforçou a força tarefa para que o mesmo ocorresse em tempo hábil para as juninas. Ele destacou ainda o papel da cultura da Rainha da Borborema como protagonista nos principais festejos do país.

“Quando o turista vem à Campina é para ver o que nós temos de melhor, que são as nossas quadrilhas, os nossos grupos folclóricos, nosso artesanato, nossa gastronomia, nossas bandas de pífano. E é isso que faz o diferencial e faz com que Campina faça não só o Maior, mas o Melhor São João do Mundo”, referendou o secretário André Gomes.