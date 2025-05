STTP realiza capacitação com operadores da Zona Azul que atuarão no São João

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) realizou uma capacitação com os operadores da Zona Azul Social, que vão atuar no entorno do Parque do Povo durante o Maior São João do Mundo. A formação tem como foco preparar os profissionais para garantir mais organização, segurança e cordialidade no trânsito urbano durante o evento.

“O objetivo é orientar os condutores e aplicar, com responsabilidade social, as normas de trânsito, evitando conflitos e infrações como estacionamento em guia rebaixada ou a menos de cinco metros da esquina”, destacou o agente de trânsito Diego Max.

A capacitação também abordou técnicas de comunicação e abordagem, promovendo um atendimento mais eficiente à população.