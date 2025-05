STTP detalha mudanças no trânsito no entorno do Parque do Povo em dias de show

Durante os dias de show no palco principal do Parque do Povo, a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) vai operar um esquema especial de tráfego para garantir a segurança de forrozeiros e condutores. As mudanças acontecerão sempre das 20h às 5h da manhã.

Segundo o agente de trânsito Germano, a rua João Moura, que passa ao lado do palco principal, será interditada no cruzamento com a rua José do Patrocínio. Os veículos que trafegarem por ali deverão virar à esquerda ou entrar à direita, em um contrafluxo controlado pelos agentes. A partir desse ponto, será necessário dobrar à direita na rua Dr. Chateaubriand (em frente ao HU), também sob controle da STTP.

“Tudo foi planejado para garantir segurança viária e tranquilidade no acesso e saída do Parque do Povo. É só seguir as placas e orientações dos agentes que o São João segue sem moído”, reforçou Germano.

O tráfego será orientado com sinalização específica e o apoio dos agentes da STTP, especialmente em horários de maior fluxo de público.