Prefeitura firma convênio com quadrilhas juninas de Campina Grande

Em mais um dia histórico para a cultura de Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima realizou, na tarde desta quinta-feira (29), a entrega simbólica do cheque cujo valor representa o maior aporte financeiro do Município às Quadrilhas Juninas de Campina Grande. As agremiações juninas – que celebram O Maior São João do Mundo durante o ano todo – receberão nesta edição da festa R$ 350 mil.

O aporte destinado pela Prefeitura ocorre através da Secretaria de Cultura (Secult), e o cenário escolhido para entrega do cheque foi o pátio de eventos do Parque Evaldo Cruz, o “quadrilhódromo” – que sedia apresentações juninas n’O Maior São João do Mundo, e dá suporte à programação do “Campina, São João o Ano Todo”, da Secult.

Durante a solenidade, que contou com a participação de autoridades e de representantes de diversas quadrilhas, o prefeito Bruno destacou a importância das juninas para a nossa cultura, exaltando o papel delas na preservação da nordestinidade.

“A nossa gestão faz questão de conhecer a importância, seja no período do Natal Iluminado, no São João, ao longo do ano no “São João o Ano Todo”, que a vereadora Carol Gomes conseguiu aprovação na Câmara Municipal e eu tive a oportunidade de sancionar”, completou.

O prefeito enfatizou também a semente – O Maior São João do Mundo – plantada pelo poeta Ronaldo Cunha Lima, há 42 anos, e o quanto ela se tornou, através do trabalho de diversos homens e mulheres que a regam, uma árvore repleta de frutos.

O secretário de Cultura, André Gomes, também reforçou a importância do aporte fazendo com que a cultura da Rainha da Borborema seja protagonista d’O Maior São João do Mundo. Ele destacou a missão dada pelo prefeito de que pudesse reaproximar os setores, criar pontes e trazer os fazedores de cultura para perto da gestão.

“Porque, de fato, quando o turista vem a Campina, ele busca ver o que nós temos de melhor, que são as nossas quadrilhas, os nossos grupos folclóricos, nosso artesanato, nossa gastronomia, nossas bandas de pífano. E é isso que faz o diferencial e faz com que Campina faça não só o Maior, mas o Melhor São João do Mundo”, referendou André Gomes.

Também presente na solenidade, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama, parabenizou a iniciativa da Prefeitura de Campina Grande, através do prefeito Bruno Cunha Lima, e da Secretaria de Cultura.

As falas dos gestores foi chancelada pelo presidente da Associação de Quadrilhas Juninas de Campina Grande (Asquaju-CG), Lima Filho.

“É com muita alegria e gratidão que a Asquaju recebe, mais uma vez, o reconhecimento e o apoio da Prefeitura de Campina Grande e da Secretaria de Cultura, através desse importante aporte financeiro destinado às nossas quadrilhas juninas. Esse investimento não é apenas recurso — ele representa respeito, valorização e fortalecimento de uma das manifestações culturais mais autênticas e importantes da nossa cidade. Todo esse dinheiro retorna para Campina Grande, um convênio necessário não só para as quadrilhas, mas também para O Maior São João do Mundo”, finalizou o ativista cultural.

