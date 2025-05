A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), informa que durante o período do Maior São João do Mundo, entre os dias 30 de maio de 6 de julho, vai haver mudança de trânsito no entorno do Parque do Povo. A mudança acontecerá nos dias de shows no palco principal do Quartel General do Forró das oito da noite até as cinco da manhã.

Quem vier na Rua João Moura, que passa na lateral do palco, não poderá seguir em frente no cruzamento com a Rua José do Patrocínio. O veículo vai poder convergir normalmente à esquerda nessa rua ou poderá entrar à direita, em um contrafluxo que será controlado pelos agentes de trânsito da STTP.

Em seguida, o veículo terá que virar à direita de novo, na Rua Doutor Chateaubriand, que passa na frente do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HU), também em um contrafluxo.

A opção é seguir nessa Rua e ir até a Rua Pedro Primeiro ou convergir à esquerda na Rua Padre Aristides Lôbo, que dá acesso as avenidas Almeida Barreto e Assis Chateaubriand.

A ideia do trabalho é garantir segurança viária para pedestres e condutores, garantindo também um melhor acesso ao quartel general do forró.