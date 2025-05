Maior São João do Mundo: Campina Grande começa amanhã edição 2025

Campina Grande já está pronta para realizar mais uma edição histórica d’O Maior São João do Mundo, que em 2025 acontecerá entre os dias 30 de maio e 6 de julho, totalizando 38 dias de festa no Parque do Povo. A programação contará com mais de 500 apresentações artísticas distribuídas entre os palcos Principal, Cultural, Pirâmide e as tradicionais ilhas de forró, além dos polos descentralizados como Galante, Catolé de Boa Vista e São José da Mata.

O evento, organizado pela Arte Produções, promete movimentar a cidade com shows, cultura popular, gastronomia e forte impacto econômico.

Estrutura e horários

A estrutura da festa em 2025 impressiona pelos números. O Parque do Povo, coração do São João, conta com uma área de 40 mil m², somando 70 mil m² com o Parque Evaldo Cruz — área que deve chegar a cerca de 80 mil m² com a finalização de obras de revitalização.

O local abrirá às 17h de segunda a sexta-feira e às 16h nos finais de semana e feriados. Os shows no Palco Principal começarão às 19h, com encerramento às 2h nas quartas e quintas, e às 3h nas sextas, sábados e domingos. Nos dias 12, 18, 19, 23 e 24 de junho, os shows também seguirão até as 3h. O Palco Cultural terá início das apresentações às 18h.

Além do Palco Principal, a festa contará com o Palco Cultural, a Pirâmide, quatro ilhas de forró (Sr. Vavá, Zé Lagoa, Zé Bezerra e Biliu de Campina) e dois coretos. Também estão programados três shows piromusicais e de drones, nos dias 30 de maio, 23 de junho e 6 de julho.

Capacidade e unidades comerciais

A estimativa é de que o Parque do Povo possa receber até 76.194 pessoas por dia.

Ao todo, são 457 unidades comerciais, sendo 43 quiosques, 12 restaurantes, 148 barracas (13 delas no Parque Evaldo Cruz) e 254 ambulantes, divididos entre bebidas e itens diversos.

Atrações e programação

Ao longo dos 38 dias, estão previstas 106 atrações no Palco Principal, 30 em Galante, 105 no Palco Cultural e 115 trios de forró, totalizando mais de 500 apresentações, sem contar os espetáculos das quadrilhas juninas. Três palcos fixos funcionarão no Parque do Povo: o Palco Principal, o Palco Cultural e o da Pirâmide.

O espaço será dividido em três grandes áreas: Arena dos Shows, Pirâmide e Arena Cidade, com logradouros cenográficos como o Beco da Pororoca, Largo do Capitólio, Vila Nova da Rainha, entre outros. Haverá ainda 11 portões de acesso ao público, turistas, serviços e artistas, com entrada prioritária para pessoas com deficiência — o camarote da acessibilidade terá capacidade para 100 pessoas por dia, sendo 80 com gratuidade.

Impacto econômico e público

A expectativa para 2025 é que mais de 3,5 milhões de pessoas circulem por Campina Grande durante o São João, superando os 2,93 milhões de 2024. No ano passado, mais de 80 mil turistas e 245 mil excursionistas visitaram a cidade, gerando um impacto econômico de mais de R$ 211 milhões.

Em termos gerais, a movimentação financeira em 2024 foi de R$ 673 milhões. Para 2025, estima-se um crescimento de 10%, podendo ultrapassar os R$ 740 milhões. O evento também é responsável pela geração de empregos: foram 1.500 postos diretos e indiretos na montagem da estrutura. Em junho de 2024, o município registrou 928 novos empregos formais, e a expectativa é de novo crescimento neste ano.

Cenografia e polos

A tradicional fogueira cenográfica terá 20 metros de altura, e cerca de 360 mil bandeirolas serão utilizadas na decoração dos principais espaços da cidade, como o Parque do Povo, Parque Evaldo Cruz, Vila do Artesão, Calçadão do Açude Velho e distritos.

Além do Parque Evaldo Cruz, que funcionará como polo integrado, o São João também contará com polos descentralizados em Galante, Catolé de Boa Vista e São José da Mata, levando a festa a diferentes pontos da cidade.

Com tradição, inovação e uma estrutura cada vez mais robusta, o Maior São João do Mundo 2025 reafirma Campina Grande como referência nacional na celebração dos festejos juninos.

*Augusto Arruda/Arte Produções