Loja de Artesanato do Colo pra Mãe encerra atividades em shopping da cidade

Após 14 dias de funcionamento, a Loja de Artesanato do Programa Colo pra Mãe concluiu as atividades no hall do Shopping Partage, no Catolé, nessa quarta-feira, 28. A iniciativa da Prefeitura de Campina Grande, por meio da Gerência da Pessoa com Deficiência (PcD), ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), ofereceu ao público a oportunidade de adquirir 273 peças artesanais produzidas por 38 mães atípicas atendidas pelo Programa.

Durante o período, o espaço funcionou de segunda a sábado, das 10h às 22h, e se destacou como vitrine de inclusão social e geração de renda extra para as mães atípicas. Laços, tiaras, bolsas, vasos, canetas decoradas e outros itens — com preços entre R$ 5 e R$ 100 — chamaram atenção dos clientes da cidade e turistas, pela qualidade das peças e as histórias de força por trás de cada produto.

Ana Paula Miranda, artesã que atuou como gerente da loja, contou sobre a recepção das pessoas à iniciativa. “Tivemos várias pessoas elogiando nosso trabalho, me marcou muito uma cliente de Salvador, que passou pela loja e que comprou nosso material. Ela trabalha em uma organização independente na Bahia que ajuda mães atípicas e ela entendeu o quanto esse trabalho da Prefeitura é importante para a gente. Então esse espaço significou muito para cada uma de nós, em termos de reconhecimento e autoestima”, afirmou.

Josy Santos, que faz parte do Programa desde 2019 e está à frente das aulas de crochês para as mães, contou sobre a experiência. “Ainda tivemos as vendas expandidas com essa oportunidade, porque algumas pessoas fizeram encomendas com a gente no local. Foi um prazer muito grande participar desse momento e ter o nosso trabalho validado”, disse.

A gerente Edna Silva, da Gerência PcD, celebrou os resultados e a parceria alcançados. “Esse é mais um trabalho que fazemos para que essas mães atípicas saiam da invisibilidade. E elas aproveitaram essa oportunidade, através de uma parceria com a administração do Shopping Partage, a quem somos muito gratos, para mostrar que podem produzir, vender, conquistar uma renda extra e, acima de tudo, ocupar espaços com dignidade”, concluiu.

O secretário da Semas, Fábio Thoma, também agradeceu ao Shopping Partage pela parceria. “A loja foi temporária, mas o impacto é permanente. Cada venda, conversa, troca de experiências entre clientes e artesãs construiu um novo capítulo na história dessas mães. Enquanto assistência social esse é nosso papel e agradecemos ao Shopping pela oportunidade de ceder o espaço essas mulheres.”

Colo Pra Mãe

O Programa Colo Pra Mãe conta com cerca de 2.500 mães atípicas cadastradas e acompanhadas pelas unidades do Centro Dia, no bairro Universitário, e no Complexo Habitacional Aluízio Campos. As usuárias contam com serviços como assessoria jurídica, cursos profissionalizantes, terapias de grupo, escutas especializadas, plantões de saúde e ouvidoria para a comunidade.