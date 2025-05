*Vídeo: ParaibaOnline

Em entrevista ao ParaibaOnline, o engenheiro do Crea-PB, Natan Targino Rodrigues, destacou o trabalho rigoroso de fiscalização realizado no Parque do Povo, em Campina Grande, durante os festejos juninos. Segundo ele, todas as estruturas do local estão com suas devidas Notas Técnicas (NTs) e Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) registradas, com profissionais e empresas legalmente habilitadas.

“Começamos pela estrutura, avaliando sua integridade. Depois partimos para o aterramento, que é a parte elétrica, e seguimos com a segurança do trabalho, como combate a incêndio e uso de EPIs”, explicou Natan.

A vistoria no Parque do Povo, pela sua complexidade, leva uma manhã inteira para ser concluída e conta com o envolvimento da Prefeitura de Campina Grande, da Energisa e de outros órgãos parceiros.

Além do Parque do Povo, o Crea também realiza fiscalizações em cerca de 30 eventos paralelos na região, como os que ocorrem no Sítio São João, distrito de Galante e São José da Mata.

“Nossa jurisdição abrange 75 cidades e contamos com o apoio da sede do Crea para cobrir todo esse território”, afirmou.

Por fim, o engenheiro reforçou a importância de iniciar qualquer evento com responsabilidade técnica.

“Tudo começa com o Crea. É o primeiro órgão a chegar. O evento só é autorizado quando há profissional e empresa registrados, com a devida ART, garantindo que o serviço está sendo feito com segurança e responsabilidade”, concluiu.