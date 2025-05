Reunião define detalhes sobre o Quadrilhão Junino e o Maior Bolo de Milho

Com a proximidade dos festejos d’O Maior São João do Mundo surgem também as expectativas para dois importantes momentos dos festejos juninos de Campina Grande: os novos recordes para O Maior Quadrilhão Junino do Mundo e para O Maior Bolo de Milho do Mundo.

Para tratar desses temas foi realizada uma reunião nesta quarta-feira, 28, entre o secretário municipal de Esportes, Juventude de Lazer (Sejel), Ronaldo Neto; a produtora executiva da Arte Produções, Monike Fernandes e representantes das Secretarias de Educação (Seduc) e Desenvolvimento Econômico (SEDE).

Neste ano, as apresentações d’O Maior Quadrilhão Junino do Mundo e d’O Maior Bolo de Milho do Mundo acontecerão no dia 10 de junho, a partir das 14h, no Parque do Povo.

“O Maior Quadrilhão Junino do Mundo” é realizado pela Prefeitura de Campina Grande, por meio da Sejel, em parceria com a empresa Arte Produções. Outras secretarias da gestão municipal também participaram do evento, a exemplo da Assistência Social (Semas), Desenvolvimento Econômico (SEDE), Educação (Seduc) e a Secretaria de Cultura (Secult).

A produtora executiva da Arte Produções, Monike Fernandes, disse que essas reuniões são importantes para que os eventos sejam entregues com riqueza de detalhes. Monike destacou, que esse recorde é importante para O Maior São João do Mundo e para a cidade de Campina Grande. “Esse ranking mostra, a cada ano, uma consolidação da marca e que a cidade é destaque em níveis nacional e internacional”, ressaltou.

O secretário municipal Ronaldo Neto, disse que o encontro foi importante e que o trabalho conjunto entre a equipe da Sejel e da Arte Produções é essencial para manter o sucesso desses dois eventos a cada ano. Ele disse que o maior presente, concedido aos envolvidos nestes eventos (Quadrilhão e Bolo de Milho), é presentear a cidade de Campina Grande os títulos de recordistas.

“Quero convidar toda Campina Grande para no dia 10 de junho participar da décima primeira edição d’O Maior Quadrilhão Junino do Mundo e também d’O Maior Bolo de Milho do Mundo, eventos consagrados, realizados pela Sejel e nossos parceiros, que levam para o Brasil e para o mundo o nome da nossa amada cidade Rainha da Borborema. Isso é motivo de muito orgulho”, enfatizou Ronaldo Neto.

_Histórico dos Recordes_

Campina Grande conquistou pela primeira vez o título de Maior Quadrilhão Junino do Mundo em 2013, com 628 pares. Ultrapassou a marca em 2014, reunindo 716 casais. Em 2015, O Maior Quadrilhão Junino do Maior São João do Mundo teve a participação de 725 casais de dançarinos, enquanto em 2016, o número de pares foi de 746.

Já nos anos de 2017 e 2018 foram estabelecidas as marcas de 885 e de 908 casais, respectivamente. Essa marca foi superada em 2019, com 1.010 pares de dançarinos. O ano de 2022 colocou no Parque do Povo 1.049 casais para dançarem o quadrilhão, estabelecendo seu novo recorde. Em 2023 o recorde foi superado, com a marca de 1.071 pares e, em 2024, 1.280 pares estabeleceram o novo recorde, atestado e registrado pelo Rank Brasil.

Em relação ao Maior Bolo de Milho do Mundo, sua realização e apresentação foi em 2019, quando a cidade Rainha da Borborema alcançou 39,86 metros e 544 quilos de bolo. O Maior Bolo de Milho do Mundo, na temporada passada, quebrou seu recorde, com 73 peças de 60 centímetros, totalizando 45 metros de comprimento e 653 quilogramas. O bolo de 2024, também denominado de Parque do Povo e que homenageou Campina Grande nos seus 160 anos, mediu 47,07 metros de comprimento e 655,9 quilogramas.