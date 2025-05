João Azevêdo prevê maior edição da história do Salão do Artesanato em 2025

Durante entrevista sobre a edição 2025 do Salão do Artesanato, o governador João Azevêdo afirmou que há uma grande expectativa de recorde de vendas e participação. O evento será aberto no dia 11, em Campina Grande.

“Será um grande salão mais uma vez, e eu espero que a gente bata, mais uma vez, o recorde. A cada ano a gente tem vendido mais. Tenho a expectativa de que a gente realize o maior salão da história de Campina Grande”, declarou Azevêdo.

O Salão do Artesanato é uma das principais vitrines para os artesãos paraibanos, gerando renda, promovendo a cultura local e valorizando o trabalho manual em diversas tipologias.

Assista: