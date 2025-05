A Arte Produções informa que a entrega das credenciais para os profissionais aprovados na cobertura da 42ª edição d’O Maior São João do Mundo será realizada nesta quinta-feira, dia 29 de maio, das 14h às 17h. A retirada deve ser feita na Central de Imprensa, localizada na rua Desembargador Trindade, nº 849 — entrada em frente à Pirâmide do Parque do Povo.

O processo de credenciamento aconteceu entre os dias 8 e 15 de maio e, neste ano, foi realizado de forma segmentada. Conforme diretrizes organizacionais da Arte Produções, jornalistas, produtores de conteúdo e influenciadores enviaram suas solicitações, que foram analisadas com base nos perfis e áreas de atuação. Apenas os aprovados receberam a confirmação para retirada da credencial.

A Arte Produções reforça seu compromisso com o trabalho dos comunicadores e agradece a todos os que colaboram para a divulgação e valorização d’O Maior São João do Mundo.