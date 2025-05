Em seu quadro semanal “Mulheres em Foco”, na Rádio Caturité FM, a advogada e especialista em direitos das mulheres Thalita Lucena, que também é coordenadora de políticas públicas para as mulheres de Campina Grande, destacou as ações da campanha “Forró sim, assédio não”, que busca combater a importunação sexual e a violência contra a mulher durante os 38 dias do Maior São João do Mundo, em Campina Grande.

Segundo Thalita, um ponto fixo de apoio à mulher foi montado na Vila Nova da Rainha, dentro do Parque do Povo, com atendimento diário de psicólogas, assistentes sociais e advogadas.

“Se houver qualquer situação de violência ou importunação, a mulher será acolhida, orientada e encaminhada à delegacia, se necessário”, explicou.

A campanha conta ainda com o reforço da Ronda da Mulher — grupamento da Guarda Civil Municipal — e mais de 100 embaixadores sociais que atuam de forma voluntária para massificar a conscientização por meio de materiais educativos com QR Codes em três idiomas.

Este ano, a novidade é o ponto de apoio na saída da festa, na Rua João Moura, para que as mulheres possam aguardar com segurança um transporte ou reencontro com amigos.

“A gente faz o maior São João do mundo, mas também o mais seguro para as nossas mulheres”, ressaltou Thalita.

Ela ainda lembrou: importunação sexual é crime, com pena de 1 a 5 anos de prisão.

Ouça a explanação completa.