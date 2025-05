Para se ter uma ideia, a energia consumida durante os 39 dias de festas, só no Parque do Povo, seria suficiente para abastecer mais de 4500 residências, por um mês.

Sem dúvidas, o São João é uma das datas mais importantes para os paraibanos e pensando nisso, a Energisa Paraíba vem realizando, com meses de antecedência, o Plano São João, que é um robusto pacote de ações preventivas e de manutenção na rede elétrica.

Com um investimento de mais de R$ 27 milhões, o plano visa a qualidade e a segurança do fornecimento de energia durante os dias de festas juninas não apenas em Campina Grande, mas também em outros importantes polos do São João no estado, como Bananeiras, Patos, Solânea, Monteiro, João Pessoa, dentre outras.

Para se ter uma ideia, a energia consumida durante os 39 dias de festas, só no Parque do Povo, seria suficiente para abastecer mais de 4500 residências, por um mês. Por isso, o plano foi preparado ainda em março e inclui desde inspeções detalhadas com uso de drones, termovisão até obras e melhorias estruturais para reforçar a capacidade do sistema elétrico diante do aumento de demanda típico do período.

As ações envolvem o redimensionamento de transformadores, instalação de novos disjuntores para facilitar a transferência de cargas, monitoramento constante da qualidade da energia e equipes técnicas de plantão 24 horas para atendimento emergencial. Paralelamente às melhorias técnicas, a Energisa também intensificou as ações institucionais junto ao poder público, promovendo orientações sobre ligações provisórias para barracas e equipamentos em áreas de eventos, além de ter realizado um seminário voltado à segurança em grandes eventos, reunindo prefeituras, Ministério Público e Corpo de Bombeiros.

Segundo Fábio Lancelotti, diretor técnico da Energisa Paraíba, o São João tem grande relevância cultural e econômica para o estado, o que reforça a importância de garantir um fornecimento de energia estável e seguro. “Estamos ampliando nossas ações para várias regiões que realizam festas juninas, reforçando a estrutura e a segurança da rede elétrica para que as comemorações ocorram sem contratempos”, explica.

Com o objetivo de coibir ligações clandestinas, que colocam em risco a segurança das pessoas e a estabilidade do sistema, a concessionária também reforçará as fiscalizações durante os eventos. Reuniões prévias com os organizadores, representantes do poder público e Ministério Público definiram os critérios de segurança e a documentação exigidos para as ligações temporárias nos circuitos festivos.