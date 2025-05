O forró já está reinando em Campina Grande; veja as imagens

No calendário convencional, Campina Grande está na contagem regressiva para a abertura oficial do Maior São João do Mundo deste ano, marcada para o próximo final de semana.

Mas no estado de espírito de muitos nativos já é tempo de brincar, dançar e se alegrar desmedidamente.

Uma prova disto foi o programa Momento Junino deste sábado, que atraiu muita gente disposta a antecipar a nossa mais tradicional festa popular.

No Instagram do ParaibaOnline, muitas imagens do programa para você entrar desde já ´no clima junino´.

https://www.instagram.com/reel/DKCsxioxK4r/?igsh=MW9oZncxaXZxb3QzOA==

https://www.instagram.com/reel/DKCuU5pxmMh/?igsh=MWJhZTM1MnF0bDUyZg==

