Momento Junino traz forró pé de serra e estilizado no quarto programa; acompanhe

A poucos dias da abertura oficial do Maior São João do Mundo, o Momento Junino, considerado o maior programa de forró da televisão brasileira, exibe ao vivo, neste sábado (24), uma edição especial, reunindo tradição, animação e muita música.

Nesta semana, sobem ao palco Felipe Warley, Deanzinho e Aventureiros do Forró, prometendo uma mistura vibrante entre o forró pé de serra e estilizado.

De volta ao programa, o cantor e compositor Felipe Warley leva ao público uma apresentação recheada de ritmos, que passeiam pelo sertanejo, forró e outros estilos. No repertório, sucessos como “Anjo Sem Asas”, em parceria com Gabriel Diniz, e “Like Ataque”, gravada com Luan Estilizado.

Com mais de 15 anos de estrada, a banda Aventureiros do Forró também marca presença na edição. O grupo, que nasceu como trio e, ao longo dos anos, se transformou em banda, é conhecido por levar alegria, diversão e uma sonoridade que une o autêntico forró pé de serra às tendências do forró contemporâneo.

O cantor Deanzinho participa pela segunda vez do programa, natural da cidade de Esperança. A paixão pela música surgiu ainda na infância, aos 12 anos, inspirado pelo pai, que formava dupla com seu tio.

Após passar por algumas bandas, Deanzinho segue em carreira solo. Seu trabalho mais recente é a música “Eu Tô de Boa”, cujo clipe conta com as participações dos humoristas Rennan da Resenha e José Fabiano.

Apresentado por Marcos Vasconcelos e Kalilka Vólia, o Momento Junino é considerado patrimônio imaterial da Paraíba. Ao todo, serão dez sábados dedicados ao forró, reunindo mais de 40 atrações, além de quadrilhas e grupos folclóricos.

As transmissões acontecem ao vivo, a partir do meio-dia, direto do Quadrilhódromo do Parque Evaldo Cruz, pela TV Borborema (canal 9.1) e também pelas redes sociais: facebook.com/tvborborema e youtube.com/tvborborema.