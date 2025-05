Trade Turístico de Campina Grande faz visita técnica no Parque do Povo

Há sete dias da abertura oficial da edição 2025 d’O Maior São João do Mundo, representantes do Trade Turístico de Campina Grande realizaram uma visita técnica no Parque do Povo nesta sexta-feira (23).

Eles foram recepcionados pelo coordenador municipal de Turismo, Pablo Jatobá e a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama. Além deles, esteve presente também o secretário de Cultura, André Gomes.

O objetivo, segundo Pablo, foi levar os integrantes para conhecer todas as novidades da estrutura da festa, passeando pelo quartel general do forró para conferir de perto essas melhorias.

Dentro os presentes na visita estavam o presidente do SindCampina, Divaíldo Júnior, Fabíola Cortezzi, do Convention Bureau, além de representantes de hotéis, pousadas e outras entidades do setor.

“Vindo do setor, sei da importância da aproximação e a participação desses membros em assuntos que dizem respeito a principal atração turística do calendário de nossa cidade. Ouvir, dar-lhes o direito de opinar e acolher algumas solicitações são medidas necessárias e que estamos sempre dispostos a tomar”, garantiu Pablo.

A secretária Tâmela Fama também ressaltou a importância dessa constante aproximação com todos os setores, sobretudo quando o assunto é O Maior São João do Mundo.

“Desde que assumimos nossa secretaria, junto com nosso coordenador Pablo Jatobá, estamos sempre nessa busca constante do diálogo. Essas pessoas lutam por Campina o ano inteiro, assim como nós. Então, precisamos estar sempre juntos quando o assunto é o principal motor econômico da cidade”, destacou Tâmela.