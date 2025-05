*Vídeo: ParaibaOnline

Durante entrevista à rádio Caturité FM, o superintendente da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP), Victor Ribeiro, anunciou uma série de medidas voltadas à mobilidade urbana e segurança no trânsito durante o Maior São João do Mundo. Uma das novidades é a criação de um ponto de embarque e desembarque seguro para mulheres, localizado ao final da Rua João Moura, próximo à Rua Capitão José Amâncio.

“A ideia é dar mais visibilidade e segurança para que as mulheres possam embarcar e desembarcar com tranquilidade. Essa ação será feita em parceria com a Guarda Municipal, que vai oferecer apoio nesses locais”, destacou Victor.

O gestor reforçou que o mês de junho será marcado por muito trabalho, com intervenções em diversos pontos estratégicos da cidade. Segundo ele, a STTP estará presente tanto no Parque do Povo quanto em distritos como Galante, garantindo fluidez no trânsito e apoio logístico durante os eventos.

“A gente vai fazer bloqueios programados, organizar os fluxos e atuar onde houver necessidade. Dia 1º de junho já começa com muita gente na rua, e a STTP estará pronta para dar suporte”, afirmou.

Outra boa notícia é que o Parque Evaldo Cruz (antigo Açude Novo) funcionará na sua totalidade durante o São João, como parte do novo projeto da festa.

“O prefeito Bruno está de parabéns por mais um ano dessa grande celebração com melhorias importantes para a cidade”, finalizou Victor.