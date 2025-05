O município de Campina Grande marcou presença com secretários participando de painéis e a Prefeitura dando total apoio à 7ª edição do Coquetel Molotov Negócios. O evento teve uma programação especial dedicada às quadrilhas juninas, uma das expressões culturais mais emblemáticas do Nordeste.

A cidade recebeu o Coquetel no Museu de Arte e Ciência (MAC), no último final de semana. O projeto é um espaço de formação, articulação e reflexão sobre o mercado cultural, promovendo debates, oficinas e painéis voltados à sustentabilidade e inovação na música e na cultura independente.

A Prefeitura de Campina Grande não só apoiou o evento, como também participou de um dos painéis de discussão, “Viver da Cultura Popular: Políticas de Incentivo e Sustentabilidade”, que teve a presença de dois secretários municipais: Tâmela Fama, de Desenvolvimento Econômico, e André Gomes, da Cultura.

Vale lembrar ainda que, assim como em anos anteriores, a PMCG tem fomentado financeiramente as quadrilhas da cidade, em 2025 aportando um recurso da ordem dos R$ 350 mil.

Tâmela, que comanda a pasta que é responsável pela gestão d’O Maior São João do Mundo, disse ter feito questão de levar dados que atestam que esse evento vai muito além de uma festa em si, mas que se destaca como o principal motor econômico da cidade.

“Levei para a discussão números que chamam a atenção. Posso citar como exemplo dois: 2.93 milhões de visitantes e R$ 673 milhões de movimentação econômica. Então, o São João, para muitos, é indispensável e o nosso papel é estar próximo de quem faz e abrilhanta esta festa, nesse caso específico as quadrilhas juninas, que contam com nosso apoio irrestrito, desde a logística e passando pelo fator financeiro também”, comentou Tâmela.

O secretário André Gomes caracterizou o momento como importante e destacou o papel da Prefeitura em apoiar e fomentar esse setor.

“É muito importante estar aqui. É um motivo de alegria, nesse desafio confiado pelo prefeito Bruno Cunha Lima, que é o de criar novos e estreitar os laços já existentes com quem faz a Cultura na nossa cidade. Estamos, na verdade, buscando criar pontes para trazer para perto, cada vez mais, aqueles que fazem a Cultura de verdade em nossa terra”, falou André.

Além dos dois auxiliares campinenses, o evento com representantes culturais de outros poderes e entidade e, claro, com o destaque maior para a participação do consagrado cenógrafo, comentarista e apresentador Milton Cunha, no painel “Narrativas, Estética e Paixão”, refletindo sobre como a identidade visual e os afetos movem as manifestações populares, encerrando a programação com os resultados do laboratório e leitura da Carta Aberta das Quadrilhas Juninas.