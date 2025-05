*Vídeo: ParaibaOnline

O Ministério Público do Trabalho (MPT) celebra, em 2024, uma década de atuação no Maior São João do Mundo com foco no enfrentamento ao trabalho infantil. Em entrevista concedida em Campina Grande, o procurador do Trabalho Marcos Antonio Ferreira Almeida destacou a importância dessa parceria intersetorial, que envolve diversos órgãos e profissionais atuando de forma coordenada para garantir os direitos das crianças e adolescentes durante os festejos.

“São 10 anos de uma ação consolidada, que fortalece a presença do MPT ao lado de fóruns, conselhos e parceiros, com o compromisso firme de combater o trabalho infantil durante os festejos juninos. O São João é uma expressão genuína da nossa cultura, parte do patrimônio do povo paraibano e campinense, mas precisa ser vivenciado com responsabilidade social”, afirmou.

Segundo o procurador, a campanha deste ano conta com uma equipe de mais de 100 profissionais de áreas diversas que atuarão de forma direta nas ações de fiscalização e proteção.

“É uma ação intersetorial, com abordagem em campo e medidas efetivas a partir da identificação de situações de exploração. Nosso objetivo é fazer valer o princípio da proteção integral previsto na Constituição”, explicou.

Ações vão além de Campina Grande

A atuação do MPT não se restringe a Campina Grande. De acordo com Marcos Almeida, o trabalho será estendido a outras cidades com festejos juninos relevantes, fortalecendo uma rede de proteção em todo o Estado.

“É um São João de muita animação, mas que também precisa ser um São João de muita proteção às crianças e adolescentes. Estamos presentes, junto a diversos atores sociais, para garantir isso”, reforçou.

Além das equipes em campo, a campanha conta com ações educativas, distribuição de materiais informativos e o apoio de instituições públicas e privadas, que reforçam a importância de preservar o direito à infância segura e livre do trabalho precoce.