Ministério do Turismo destaca São João de Campina Grande em campanha nacional das festas juninas

O Ministério do Turismo deu início às comemorações juninas no Brasil com o lançamento da campanha nacional “Conheça o Brasil: Junino”, uma iniciativa que visa valorizar e divulgar a riqueza cultural das tradicionais festas de São João, com atenção especial ao protagonismo do Nordeste no calendário festivo nacional.

As festas juninas, segundo o Ministério, têm ganhado cada vez mais relevância como impulsionadoras do turismo interno.

Um dos maiores símbolos dessa força cultural é o São João de Campina Grande, considerado um dos maiores do mundo. A expectativa é de que o evento atraia mais de 2,8 milhões de visitantes durante seus 38 dias de programação, movimentando a economia local e gerando empregos diretos e indiretos.

O anúncio da campanha foi feito pelo ministro Celso Sabino, que destacou o papel das celebrações juninas como motor do turismo regional e da economia criativa. “As festas juninas representam a alma do povo brasileiro, especialmente do Nordeste. Com o ‘Conheça o Brasil: Junino’, queremos valorizar essa tradição e movimentar o turismo em todas as regiões do país”, afirmou o ministro.

DIVULGAÇÃO – Com o propósito de ampliar a visibilidade das festas juninas e estimular o turismo regional, o Ministério do Turismo firmou parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para a implementação do projeto ‘Arraiá Brasil’. A iniciativa contempla a transmissão ao vivo dos principais eventos juninos realizados em todo o território nacional, por meio de uma cobertura audiovisual qualificada.

Ferdinando Lucena, presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), destaca que Campina Grande se firmou, ao longo dos anos, como uma das maiores referências nacionais em festas juninas. O reconhecimento do São João de Campina como um dos mais autênticos e grandiosos do país é fruto de um esforço coletivo que envolve o poder público, a iniciativa privada e, sobretudo, a participação ativa da população, que mantém vivas as tradições culturais do estado.

Segundo ele, a visibilidade com a campanha ‘Conheça o Brasil: Junino’ fortalecerá o trabalho contínuo da PBTur e da Setde na promoção da Paraíba como destino estratégico para o turismo cultural.

‘Estamos diante de uma oportunidade valiosa de mostrar ao Brasil e ao mundo a força da nossa cultura, a riqueza das nossas tradições e o quanto o São João é essencial para o desenvolvimento do turismo e da economia local’, afirmou.

Rosália Lucas, secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, destaca a força dos festejos juninos como uma das maiores expressões culturais do Brasil, com relevante impacto econômico, turístico e social.

“O São João de Campina Grande é um exemplo emblemático dessa grandiosidade, por sua dimensão, tradição e pela diversidade de experiências que oferece ao público. São mais de 42 anos promovendo cultura, música, gastronomia e arte. Que todos os brasileiros possam ter a oportunidade de conhecer essa grande festa, especialmente agora com a parceria firmada entre o Ministério do Turismo e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que vai ampliar ainda mais sua divulgação pelo país”, ressaltou.