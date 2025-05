Partage Campina Grande tem programação gratuita no período junino

O clima junino já tomou conta do Partage Campina Grande, que preparou uma programação especial, com ações gratuitas para celebrar uma das festas mais aguardadas do ano. A partir do dia 26 de maio, o público poderá vivenciar diversas atrações culturais que valorizam a tradição nordestina e aquecem os corações para o Maior São João do Mundo.

Entre os destaques, está a live de looks juninos, que acontece no dia 27 de maio, às 19h, com apresentação de Ceicinha Figueiredo, trazendo inspirações de moda para quem vai curtir os festejos com estilo.

Durante os finais de semana de junho e em datas selecionadas, o Trio Amados do Forró se apresenta na praça de alimentação, sempre das 13h às 15h, levando o autêntico forró pé de serra para embalar os visitantes. As apresentações acontecem nos dias: 29 de maio, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28 e 29 de junho e 6 de julho.

Outra atração imperdível são as apresentações culturais com escolas e grupos folclóricos da região, que ocorrerão de 2 a 6, 9 a 13 e 16 a 20 de junho, das 18h às 20h, na Praça de Eventos.

Mais um destaque da programação é o Memorial do Maior São João do Mundo, que estará aberto à visitação de 28 de maio a 6 de julho, na Alameda Campina. O espaço apresenta, por meio de cartazes, fotos e vídeos, a história dos festejos que transformaram Campina Grande em referência nacional em cultura junina.

Idealizado pela professora Cléa Cordeiro Rodrigues (@cleacordeiror), o projeto reúne peças do acervo pessoal da curadora e doações feitas por moradores da cidade que, de forma direta ou indireta, participaram da construção dessa tradição.

O memorial convida o público a conhecer os elementos que marcaram a criação do evento, estimula a valorização da cultura popular e provoca reflexões sobre o compromisso com a preservação da autenticidade do São João. O espaço conta ainda com uma ala especial dedicada aos Santos Juninos, sobretudo São João, com imagens e banners sobre sua história.

“O São João é uma das épocas mais esperadas do ano em Campina Grande, e para nós é uma alegria transformar o shopping em um verdadeiro palco para a cultura nordestina. Queremos que cada visita ao Partage seja uma imersão nas tradições, na música e na alegria dessa festa que é tão nossa”, afirma Alexandre Nazzi, superintendente do Partage Campina Grande.

Além disso, o shopping é ponto de partida oficial do tradicional Ônibus do Forró, o passeio que percorre os principais pontos culturais de Campina Grande, reúne animação, forró pé de serra e apresentações artísticas que exaltam a cultura nordestina em sua essência. A experiência ocorre de 1º de junho a 6 de julho, de quarta a domingo, com saídas às 10h, 13h30 e 15h30.

Os ingressos estão à venda no Sympla e mais informações e reservas podem ser feitas pelos WhatsApps (83) 99900-0264 e (83) 99103-9112 ou pelo Instagram oficial: @onibusdoforropb.

Para os apaixonados, o clima de romance também ganha espaço no mall com a programação especial de Dia dos Namorados, que inclui espaço instagramável, personagens interativos, influenciadores com dicas de presentes e show da Banda Celeste, às 13h e às 19h na praça de alimentação.

Durante os meses de maio, junho e julho, todo o shopping estará decorado com temática junina, com destaque para a Vila Junina na Praça de Eventos, criando um ambiente imersivo que celebra a cultura nordestina.

Programação:

27 de maio – Live de look Juninos às 19h com Ceicinha Figueiredo

29 de maio, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28 e 29 de junho e 6 de julho – Apresentação Trio Amados do Forró das 13h às 15h – na Praça de Alimentação

2 a 6, 9 a 13 e 16 a 20 de junho – Apresentações Culturais das 18h às 20h – na Praça de Eventos 28 de maio a 6 de julho – Memorial do Maior São João do Mundo – Alameda Campina

1º de junho a 6 de julho – Ônibus do Forró com saídas às 10h, 13h30 e 15h30

12 de junho – Show da Banda Celeste às 13h e às 19h – na Praça de Alimentação.