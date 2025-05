Natura renova aposta no Maior São João do Mundo em Campina Grande

A empresa de perfumaria e cosméticos Natura está novamente mergulhada, em termos de Nordeste, na programação alusiva aos festejos juninos, particularmente no que se refere ao Maior São João do Mundo, que vai começar na próxima semana em Campina Grande.

Nesta terça-feira, uma equipe da empresa apresentou o que foi preparado para o público campinense ao longo das próximas semanas.

A Natura vai ocupar, no Parque do Povo, epicentro do evento, uma área de 100 metros quadrados, totalmente estilizada e idealizada para o local, inclusive dotada de ´vista aérea´ para as imagens captadas por intermédio de drones.

Em todos os compartimentos da ´barraca´ da Natura existirão games e sorteios de prêmios e de produtos do portfólio da empresa.

A famosa e estilizada ´maçã do amor´ será a fonte de inspiração para toda a ambientação, que já está sendo implementada.

Julia Ceschin, ´head´ (diretora) da marca Natura, falou ao ParaibaOnline sobre a vinculação da empresa com a festa campinense.

