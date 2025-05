“Campina Feita à Mão”: projeto terá desfile n’O Maior São João do Mundo

Na manhã desta terça-feira, 20, foi oficialmente lançado o projeto “Campina Feita à Mão”, iniciativa da Prefeitura de Campina Grande, com o objetivo de valorizar o trabalho dos artesãos locais e promover a arte manual como identidade cultural da cidade. O evento de lançamento ocorreu na Vila do Artesão e contou com a presença de autoridades municipais, artistas, imprensa e influenciadores digitais

Durante o evento de lançamento, a primeira-dama de Campina Grande, Juliana Figueiredo Cunha Lima, destacou a emoção e o orgulho de estar à frente do projeto, que vinha sendo desenvolvido nos bastidores há alguns anos e agora ganha nome, visibilidade e calendário fixo. Com isso, vai se consolidar como uma importante ação para o fortalecimento da economia criativa e do turismo local.

O ponto alto da iniciativa será o desfile “Campina Feita à Mão”, programado para o dia 18 de junho, na pirâmide do Parque do Povo, durante a programação d’O Maior São João do Mundo. O evento reunirá criações de cerca de 40 artesãos, com peças exclusivas inspiradas nas tradições juninas da cidade.

“Esse desfile será uma grande vitrine para o talento e a arte dos nossos artesãos. É uma oportunidade de mostrar para o mundo a riqueza da nossa cultura e o trabalho manual que é a base da nossa identidade”, afirmou Juliana Cunha Lima, destacando a importância do projeto para a valorização do artesanato local.

A primeira-dama também ressaltou a importância do São João na economia local. “Aqui em Campina, o São João não é só festa, é onde muitas pessoas tiram o sustento de todo o ano. Por isso, precisa de investimento, de um olhar diferenciado. Esse projeto vem para contribuir com isso, para ajudar a estruturar melhor, dar visibilidade e fazer com que nossos artistas tenham ainda mais oportunidades”, completou.

O estilista campinense Paulo Victor, que integra a equipe criativa do projeto como curador, enfatizou a relevância de “Campina Feita à Mão” para o desenvolvimento profissional dos artistas e o resgate das técnicas artesanais. “Este projeto vai além do desfile. Ao longo do ano, vamos oferecer capacitações e oficinas para qualificar ainda mais nossos artesãos, com foco na melhoria da produção e na gestão de seus negócios”, disse.

Além do desfile, o “Campina Feita à Mão” contará com uma programação de atividades durante todo o ano, incluindo cursos de empreendedorismo criativo e oficinas técnicas, com o objetivo de aprimorar as habilidades dos artesãos locais e ampliar as possibilidades de comercialização de suas obras, tanto no Brasil quanto no exterior.

A Prefeitura de Campina Grande, por meio deste projeto, reforça seu compromisso com o fortalecimento da economia criativa e com o desenvolvimento sustentável do setor artesanal, gerando mais oportunidades de trabalho e renda para os artistas locais.