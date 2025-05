Na APAE: Prefeitura de Campina Grande lança projeto “São João Acolhedor”

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, e a primeira-dama, Juliana Figueiredo Cunha Lima, lançaram na manhã desta segunda-feira, 20, o projeto “São João Acolhedor”, na sede da APAE. Durante o evento, o gestor destacou o compromisso da cidade com a inclusão e afirmou que a iniciativa é mais uma demonstração de que o Município está empenhado em acolher, impulsionar e transformar vidas.

O projeto “São João Acolhedor” é realizado em parceria com a APAE Campina Grande e o Grupo Redepharma. A iniciativa também recebe apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDE).

“Campina Grande é uma cidade que funciona como uma mãe, que acolhe e impulsiona. E essa iniciativa é um exemplo bonito de como podemos proporcionar experiência de trabalho, especialmente às pessoas com deficiência, que têm tanto a oferecer com sua doçura, carinho e brilho no olhar”, afirmou Bruno.

Na visão do prefeito, são ações como essa que reforçam o compromisso da gestão com uma Campina mais humana, acessível e igualitária. “É sobre dar dignidade, gerar oportunidade e garantir mais vida na vida de cada campinense”, ressaltou Bruno Cunha Lima.

O Projeto

Idealizadora do projeto, Juliana Cunha Lima destacou que a iniciativa é apenas o começo de uma jornada de inclusão mais ampla e permanente. “Acho que é exatamente isso que a sociedade espera, que a inclusão não fique só no discurso, mas que a gente realmente pratique isso”, afirmou a primeira-dama.

Segundo Juliana, a expectativa é que o “São João Acolhedor” vá além do período junino. “Nossa ideia é que esse projeto se expanda também para outros eventos que acontecem na cidade, como o Natal Iluminado e o Carnaval da Paz. Esse é o primeiro passo de muitos”, completou.

Projeto leva estudantes da APAE ao Maior São João do Mundo

Com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDE), o projeto é uma parceria entre a Prefeitura, a APAE e o Grupo Redepharma. Os estudantes da associação irão atuar na Central de Atendimento ao Turista, no Parque do Povo, durante O Maior São João do Mundo.

Após essa etapa, eles poderão ser selecionados para oportunidades de trabalho nas farmácias da rede campinense, recebendo certificação pela experiência adquirida.