A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), abriu nesta segunda-feira, 19, as inscrições para o Chamamento Público de Credenciamento de Grupos Folclóricos. A iniciativa tem como objetivo selecionar grupos da cidade para apresentações artísticas, fortalecendo as ações de valorização da cultura popular, inclusive durante O Maior São João do Mundo.

O cronograma do edital tem início com a entrega da documentação, que deverá ser realizada entre os dias 19 e 23 deste mês. A sessão pública para abertura dos envelopes e apresentação dos credenciamentos acontecerá no dia 26 de maio, às 10h, no auditório da Secretaria Municipal de Cultura, localizado no Parque Evaldo Cruz (Açude Novo), ao lado do Terminal de Integração de Passageiros.

A assinatura dos contratos será realizada a partir do dia 29 de maio. O período de prestação de serviços está previsto para iniciar em 2 de junho deste ano e se estenderá até 31 de maio de 2026.

Os interessados deverão entregar, no prazo estipulado, um envelope devidamente lacrado contendo toda a documentação exigida para a etapa de habilitação. Além da apresentação na sessão pública, os grupos habilitados e a ordem do sorteio para as contratações serão divulgados no site oficial da Prefeitura de Campina Grande e nas redes sociais da Secretaria de Cultura.

Mais informações

A Secretaria Municipal de Cultura disponibiliza o e-mail institucional daf.secult@gmail.com e o telefone (83) 3322-5285 para esclarecimento de dúvidas. O atendimento é realizado de segunda à sexta-feira, das 8h às 13h.