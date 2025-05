Parcerias na Europa reacendem força artística de Roninho do Acordeon

Em entrevista recente, o sanfoneiro Roninho do Acordeon revelou que foi fora do Brasil onde reencontrou o impulso para seguir firme na música.

Após se sentir desvalorizado dentro da própria classe artística em Campina Grande, ele encontrou na Europa o reconhecimento e novas oportunidades.“Eu não tenho espaço na minha terra, mas tenho fora do Brasil. Não posso dar às pessoas que gostam do meu trabalho o gosto de desistir.”

Na Europa, Roninho fez parcerias musicais e se surpreendeu com o respeito dos estrangeiros a nomes como João Gonçalves.“Fiquei de boca aberta com o carinho que eles têm por João Gonçalves. Quando souberam que gravei com ele, todo mundo queria conversar comigo.”

O resultado dessa fase é um trabalho que ele chama de “primeiro filho” – um projeto que nasce da dor, da persistência e da paixão pela música. “Veio como uma resposta pra mim mesmo, como um recomeço com mais fome, mais coragem.”