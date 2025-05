Assista ao vivo o programa Momento Junino: mistura forró romântico com pé-de-serra

Os forrozeiros já podem acompanhar ao vivo o terceiro programa Momento Junino desta edição, reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial da Paraíba.

A programação, que promete não deixar ninguém parado, conta com as atrações: Trio Forró Filé, Forró Campina, Roberto Silva e Laís e Luíza.

Formado em 2005, em Campina Grande, o grupo Forró Campina nasceu com o propósito de resgatar e valorizar o autêntico forró nordestino. Iniciaram a trajetória no Momento Junino como um trio e, ao longo dos anos, consolidaram-se como banda, conquistando os fãs.

Natural de Arara (PB), o cantor Roberto Silva promete embalar os corações apaixonados com seu forró romântico. Com 18 anos de carreira, já passou por bandas como Fogo de Menina, Gata da Noite, Blitz do Forró e Forró Maliciar, e hoje segue em carreira solo.

Representando a nova geração do forró, Laís e Luíza —As Princesas do Forró têm apenas 19 e 14 anos e são naturais de Cajazeiras, no alto sertão paraibano.

Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, a dupla já participou de programas nacionais, realizou turnês pela Bahia e vem se destacando por levar a cultura nordestina ao Brasil inteiro.

A transmissão do Momento Junino começa ao meio-dia, direto do Quadrilhódromo do Parque Evaldo Cruz, com exibição pela TV Borborema (canal 9.1) e também pelas redes sociais: facebook.com/tvborborema e youtube.com/tvborborema.

*com informações ascom