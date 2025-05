*Vídeo: ParaibaOnline

O presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde), Emerson Cabral, detalhou em entrevista à Rádio Caturité FM a programação oficial da Vila do Artesão para o São João 2025, que contará com atrações culturais gratuitas, valorizando os talentos locais e mantendo a tradição do forró pé de serra.

Com abertura marcada para o dia 24 de maio, a programação se estende até o dia 11 de julho, sempre aos finais de semana. Entre os destaques estão nomes conhecidos do público campinense e nordestino.

“A gente abre dia 24 de maio com José Orlando e John Garotinho. No dia 30 tem Banda Cascavel e Saia Justa. No dia 7 de junho, Banda Aveloz e Banda Palove. Dia 14, Fogo na Roupa e Fabiano Guimarães. E no dia 21, que é o dia que mais recebi mensagens, a expectativa está enorme: Cachorrão do Brega e Forró Carcará. Para encerrar com chave de ouro: Capilé, prata da casa, e GG Bismarck”, anunciou Emerson.

Além desses shows, Emerson confirmou outras apresentações especiais: Amazan se apresenta no dia 23 de junho, e Ton Oliveira encerra a grade no dia 11 de julho. O presidente da Amde ainda revelou que a agenda de trios de forró está em fase final de definição, com apoio da Fundação Cultural de Campina Grande (FCC).

“Estamos aguardando apenas a posição da Arte Produções para fechar toda a agenda. Caso isso não aconteça até segunda, vamos buscar outros mecanismos para garantir os trios que animam de quinta a domingo”, afirmou.

A Vila do Artesão funcionará diariamente das 9h às 20h, inclusive aos domingos, durante todo o período junino.

Outro ponto destacado foi o crescimento da ocupação no espaço. Quando assumiu, Emerson relatou que apenas 11 a 12 chalés estavam em funcionamento, mas hoje já existe uma fila de espera com mais de 15 artesãos interessados em expor.

“A gente está com projeto de expansão. Tem um segundo galpão da prefeitura que será remanejado e, assim que liberado, vamos ampliar a vila para receber ainda mais artesãos”, garantiu.