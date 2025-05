Nesta quinta-feira (15) a Arte Produções e a Prefeitura de Campina Grande realizaram visita técnica no Parque do Povo, como parte do monitoramento das etapas finais da montagem do Maior São João do Mundo. O encontro contou com a presença do prefeito Bruno Cunha Lima e do diretor geral da Arte Produções, João Carlos Parente, além da primeira-dama Juliana Cunha Lima.

Faltando aproximadamente 15 dias para a abertura oficial da festa, os representantes da Prefeitura e da empresa responsável pela realização do Maior São João do Mundo têm fortalecido o diálogo em torno do trabalho intersetorial realizado no Parque do Povo, planejando os últimos detalhes do QG do Forró para que a edição de 2025 seja realizada com ainda mais conforto, beleza e segurança.

“É uma visita muito importante, junto com o prefeito de Campina Grande, diversos secretários e com a diretoria geral da empresa. A gente acaba fazendo esse checklist juntos, mostrando que estamos fazendo tudo aquilo que o edital nos solicita, além de apontarmos o que segue o mesmo modelo do ano anterior e as melhorias também”, comentou a Produtora Executiva da Arte Produções, Monique Fernandes.

A visita também contou com a presença de algumas das Secretarias que atuam de maneira direta no Parque do Povo, como SEDE, SECOB, SESUMA e SECULT, entre outras. Na ocasião, os representantes puderam destacar a atuação na pré-produção da festa e as próximas etapas do trabalho realizado de forma integrada no Maior São João do Mundo.

“Estivemos fazendo essa visita, na expectativa dos 15 dias que faltam para darmos o pontapé inicial no dia 30 de maio com a grande abertura do nosso São João, que com certeza será uma edição memorável. São muitas secretarias envolvidas, em um trabalho colaborativo, porque todos juntos fazemos o Maior São João do Mundo”, destacou Tâmela Fama, Secretária de Desenvolvimento Econômico.

A edição de 2025 destaca os símbolos tradicionais do Maior São João do Mundo, fortalecendo a história da festa que há mais de 40 anos é celebrada na Rainha da Borborema e que movimenta os quatro cantos da cidade.