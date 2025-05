Simulado de salvamento será realizado no Parque do Povo antes do Maior São João do Mundo

Dentre as atividades que marcam o período que antecede a abertura oficial d’O Maior São João do Mundo, em Campina Grande, está o simulado de socorro a vítimas de acidentes no Parque do Povo.

Não diferente, este ano, a Prefeitura de Campina Grande participa, na próxima terça-feira, 20, deste treinamento organizado pelo Corpo de Bombeiros e que envolve todas as demais Forças de Segurança que trabalham nos dias de festa.

A atividade terá início às 18h da terça, trazendo ainda mais realidade para simulação da ação de socorro, visto que este é o horário de festividades no Parque.

Segundo informações repassadas pelo próprio Corpo de Bombeiros, este ano o simulado terá participação estimada de cerca de 350 pessoas, entre figurantes, que simularão as vítimas; e agentes públicos.

O cenário envolverá uma ocorrência de vazamento de gás seguido de explosão, provocando o desabamento parcial de camarotes e palco, com múltiplas vítimas presas sob escombros e ferragens. O exercício testará os protocolos de salvamento.

Além da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), pasta da Prefeitura responsável pela gestão do evento, pelo município integram a operação o Samu, o Pronto Socorro Municipal, demais órgãos de

saúde, a Guarda Municipal e a STTP.

Participam ainda a Polícia Militar, o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, ambulâncias do Coração Paraibano, Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, o Grupamento Tático Aéreo (GTA), Energisa e o Ministério Público do Estado da Paraíba, entre outros órgãos estaduais.

Também participam instituições da iniciativa privada, como a empresa realizadora do evento, Arte Produções, equipes de segurança privada e Bombeiros Civis.

Militares e agentes do Samu de outros municípios da Paraíba também participarão do evento, com o objetivo de vivenciar a experiência e levarem esse conhecimento para seus próprios festejos. A ação contará ainda com apoio da Liga Acadêmica de Trauma e Emergência da Unifacisa (Latec), da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

A secretária Tâmela Fama, de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, falou sobre a ação e a importância do treinamento para o esquema de segurança da festa.

“Vamos participar de mais um momento de extrema importância para O Maior São João do Mundo. Esse que confirma ainda mais a seriedade do trabalho da Prefeitura, Arte Produções e os demais órgãos envolvidos na segurança da nossa maior festa. A estratégia já está montada e isso nos deixa mais tranquilos porque, apesar de torcermos para que não precise e que a festa ocorra sem nenhum acidente, caso seja necessário, os profissionais de segurança estão a postos para agir da forma mais correta”, destacou Tâmela.