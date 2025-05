MPPB fiscaliza ações de saúde durante o São João de Campina Grande

O Ministério Público da Paraíba realizou, na última segunda-feira (12/05), uma audiência para discutir as medidas de prevenção e atendimento em saúde durante o São João de Campina Grande.

A audiência teve a participação de representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Hospital de Emergência e Trauma, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Samu e da empresa organizadora do evento.

A audiência foi presidida pela promotora de Justiça Adriana Amorim, que atua na defesa da saúde de Campina Grande. Ela explicou que a finalidade é assegurar a saúde de todos os participantes do evento, cuja estimativa de público é de três milhões de pessoas..

Foi ressaltado ainda que a realização do São João demanda um planejamento detalhado na área da saúde, considerando a grande quantidade de público esperada e a necessidade de garantir a segurança sanitária, a partir da adequação da infraestrutura de saúde, incluindo a disponibilidade de unidades de atendimento, a presença de equipes médicas capacitadas e os recursos necessários para o pronto atendimento de eventuais emergências.

Durante a audiência, foram discutidos temas como a estrutura de atendimento médico no Parque do Povo, principal local das atrações, e também a organização dos serviços de saúde nos distritos de Galante, São José da Mata e Catolé de Boa Vista, que também recebem programação e público significativo durante o período junino. O reforço das equipes de urgência e emergência, o controle sanitário dos alimentos e bebidas comercializados e a articulação entre os órgãos públicos foram pontos centrais do encontro.

A Secretaria de Saúde do Município informou que será mantida estrutura similar à dos anos anteriores, com suporte completo no Parque do Povo, além da disponibilização de ambulâncias posicionadas em pontos estratégicos, visando a remoção ágil para os hospitais de referência, caso necessário, estando as equipes preparadas para todos os tipos de ocorrência. No distrito de Galante, serão montados postos de atendimento nas proximidades do palco principal, com o objetivo de garantir a assistência imediata, além da atuação da unidade mista de Galante, que já se encontra à disposição da população.

Também foi informado que ambulâncias estarão disponíveis, inclusive nos distritos de São José da Mata e Catolé de Boa Vista, com a presença de equipes da saúde atuando em todas essas localidades. O Hospital de Trauma informou que,no Parque do Povo, haverá um posto médico do Estado. As ambulâncias do Programa Coração Paraibano também estarão disponíveis.

A empresa organizadora do São João apresentou as plantas baixas tanto do Parque do Povo quanto dos distritos, seguindo o mesmo mapeamento de 2024, e informou que a estrutura do posto médico avançado, que fica ao lado da pirâmide e é gerenciado pela prefeitura, já está pronta.. A STTP estará à disposição para garantir o fluxo de ambulâncias na cidade. Também foi relatado que todos os dias, antes do início do evento e durante os intervalos, será exibido um vídeo informando a localização dos postos médicos. Além disso, há plotagem visível nos postos, integrando-se ao plano de segurança com câmeras de vídeo. A Polícia Civil declarou que foram acrescentados dois postos no interior do Parque do Povo.

De acordo com a promotora Adriana Amorim, também foi recomendada atenção especial à fiscalização e à proibição do uso de vapes e cigarros eletrônicos, cuja venda e consumo são vedados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), assim como pela legislação estadual.