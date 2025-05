Senac prepara profissionais para o Maior São João do Mundo

A cidade de Campina Grande se prepara para sediar mais uma edição do Maior São João do Mundo, uma das maiores festas populares do planeta. Para atender à demanda crescente de profissionais na época, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) destaca-se como uma peça fundamental na capacitação de profissionais que desempenham papéis essenciais nos bastidores dessa celebração.

Durante o mês de junho, Campina Grande se transforma em um verdadeiro espetáculo de cores, música e tradição, atraindo milhares de visitantes de todas as partes do país. Por trás desse espetáculo, há uma vasta equipe de profissionais que desempenham funções cruciais para o sucesso do evento, desde costureiros habilidosos que criam trajes típicos até garçons, cozinheiros, fotógrafos, e muitos outros.

O Senac Campina Grande assume um papel essencial ao capacitar com excelência essa mão de obra diversificada e indispensável para o São João. A instituição oferece uma ampla gama de cursos e treinamentos, adaptados para atender às demandas específicas do setor durante essa temporada festiva.

“O Maior São João do Mundo não é apenas um espetáculo cultural, mas também uma fonte de oportunidades econômicas significativas para a cidade. No Senac em Campina Grande, compreendemos a importância de preparar profissionais altamente qualificados para enfrentar os desafios e atender às expectativas durante essa celebração única. Nosso compromisso é oferecer cursos e treinamentos que estejam alinhados com as necessidades reais do mercado de trabalho no período junino”, destaca José Marconi Medeiros (foto), presidente da Fecomércio/Sesc/Senac Paraíba.

Os cursos oferecidos abrangem diversas áreas, incluindo moda, gastronomia, hotelaria, turismo, design, entre outras. A proposta é capacitar os profissionais para garantir um atendimento excepcional, criatividade e eficiência durante o Maior São João do Mundo.

Se você deseja se preparar para fazer parte dessa equipe que torna o São João inesquecível, você pode se dirigir à unidade do Senac em Campina Grande, que fica na Av. Manoel Tavares, 300, Alto Branco. Para informações sobre inscrições e detalhes dos cursos oferecidos, acesse www.pb.senac.br.