Em Campina Grande: Arraial do Artesão 2025 terá todas as tipologias na Vila Sítio São João

Mulheres empreendedoras, idosas e tradicionais em suas artes. Esse é o perfil da maioria dos empreendedores que participam há cinco anos do projeto Arraial do Artesão da Vila Sítio São João. Elas e alguns homens ocupam 20 casinhas para exposição e vendas de todos os tipos de artesanato, apoiadas pelo Sebrae/PB. Na manhã desta terça-feira (13), houve uma reunião na agência da instituição para debater como será a ocupação do espaço na edição 2025 do evento. O Arraial funcionará de 1 de junho a 13 de julho.

A analista técnica do Sebrae/PB, Andrea Xavier, informou como é realizada a parceria com a Vila Sítio São João. “O Sebrae entra na capacitação e na qualificação dos artesãos, além de fazer o acompanhamento e monitoramento durante todo o evento. Nós realizamos uma apuração dos resultados também durante o processo. Isso tudo agregado a uma espécie de curadoria dos produtos para diversificá-los. Os artesãos têm que estar disponíveis, sem participar de outras iniciativas do artesanato durante o período”, explicou.

Além dos artesãos de Campina Grande, há também pessoas das cidades de Pocinhos e de Lagoa Seca, que mostram como funciona a cooperação e o associativismo na iniciativa. As capacitações seguem alguns temas, como atendimento, qualidade, atendimento com inclusão, finanças e precificação. Conforme Andrea, é uma parceria que o Sebrae já realiza com a Vila Sítio São João desde 2020.

Lucicleide do Nascimento é a coordenadora da casinha de Lagoa Seca, que faz parte de um trabalho da Secretaria de Cultura do município. “Eu represento e comercializo peças de 207 artesãos de Lagoa Seca. É uma oportunidade muito valorosa porque além de vender, mostramos nosso artesanato para pessoas de todo o Brasil. A parceria com o Sebrae é muito valiosa para todo o município que estou representando”, falou.

Já a outra artesã, Carlene Porto Gomes, da cidade de Pocinhos, representa a Associação de Artesanato e Artes do município. “Com muito orgulho, eu estou representando 14 artesãos da cidade, participando há quatro anos do Arraial do Artesão. Eu espero vender e expor numa vitrine nacional. Considero o apoio do Sebrae ao grupo essencial para essa etapa da comercialização de diversos produtos num local preparado para o turista”, comentou.

O grupo recebeu uma nova participante este ano. Verônica Maia Marques da Rocha, de Campina Grande, se mostrou feliz ao entrar no Arraial do Artesão.

“A coordenação da Vila Sítio São João me convidou e eu já conhecia o Arraial. Achei muito bacana a iniciativa e estou entrando empolgada para fazer o diferencial. Vou comercializar peças de sianinha, fitas, couro e metais e terços religiosas. Eu quero divulgar o que temos aqui na cidade de novidades, quero levar o diferencial de tudo que já foi exposto no Arraial”, concluiu.