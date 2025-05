Abertas as inscrições para o ‘Camarote PcD’ d’O Maior São do Mundo

A Prefeitura de Campina Grande abriu as inscrições para o Camarote da Acessibilidade nesta segunda-feira, 12 de maio. O processo é coordenado pela Gerência da Pessoa com Deficiência (PcD), da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), que estará à frente da organização do espaço nesta edição d’O Maior São João do Mundo. Os interessados devem se inscrever por meio de formulário digital, disponibilizado nas redes sociais da Semas.

Para concorrer às vagas, os forrozeiros devem comprovar a deficiência que possuem anexando um laudo médico junto ao preenchimento de dados pessoais que devem ser colocados no link: https://forms.gle/Do17st57zE2FrxcZ8. Serão liberadas 50 vagas, sendo 40 delas pelas inscrições e 10 para as associações de Pessoas com Deficiência (PcD), conforme edital. Cada pessoa com deficiência poderá levar um acompanhante para a noite de festividades à qual foi selecionada para participar. Isso significa que, por noite, o camarote da acessibilidade vai comportar 100 pessoas.

O primeiro resultado das inscrições será divulgado no dia 22 de maio, através da divulgação das primeiras listas com os nomes das pessoas e as respectivas datas dos eventos disponibilizados para elas assistirem aos shows, que serão referentes ao primeiro final de semana de festas. As próximas listas serão disponibilizadas de acordo com cada semana de festividade.

Segundo a gerente Edna Silva, da Gerência PcD, essa é mais uma oportunidade para o público com deficiência assistir aos shows. “Nós ficamos muito felizes por fazer parte desta edição do São João, proporcionando e facilitando o acesso das pessoas ao Camarote, em uma parceria da Prefeitura com a Arte Produções, garantindo mais uma vez que o São João seja inclusivo e comemorado por todos os públicos”, disse Edna Silva.

O secretário Fábio Thoma, titular da Semas, reforçou o compromisso da Prefeitura de Campina Grande com o Camarote PcD. “Estamos organizando tudo com carinho e cuidado necessários para as Pessoas com Deficiência. Sabemos da importância desse espaço e de que o nosso papel é garantir que o São João seja vivido por todos. Nosso suporte, enquanto gestão, é imprescindível para garantir o acesso deste público,” disse o secretário.

Novidade: Camarote PcD em Galante

A novidade deste ano, apresentada pela Gerência PcD, será a implantação do Camarote PcD no distrito de Galante, durante as festividades juninas. A diferença, segundo a coordenadora Edna Silva, é que, ao contrário do Parque do Povo, o camarote no distrito de Galante será menor e com capacidade para apenas 14 pessoas.

“Para o camarote no distrito de Galante eles poderão frequentar o local por ordem de chegada, não necessitando porém, fazer inscrição”, salientou a coordenadora PCD.