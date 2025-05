São João o Ano Todo: quadrilhas juninas dão show no Parque Evaldo Cruz

Um misto de cores, energia e alegria tipicamente juninas invadiram o Quadrilhódromo do Parque Evaldo Cruz em mais um fim de semana com as apresentações das quadrilhas juninas, integrando a programação do “Campina, São João o Ano Todo”, evento promovido pela Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura (Secult).

Em uma festa repleta de tradições, animação popular e mais um recorde de público, o local foi o cenário perfeito para o espetáculo das quadrilhas juninas, que impressionaram com figurinos deslumbrantes, coreografias contagiantes e muita energia, criando um clima único entre os campinenses que já estão imersos no espírito d’O Maior São João do Mundo.

Durante o sábado (10) e o domingo (11), passaram pelo local as quadrilhas: Moleka 100 Vergonha, Baião D2, Arraial em Paris, Filhos de Campina, Escurrega Mai Num Cai, Rojão do Forró, Expressão Junina, Arraial do 40, Flor de Lampião, Cestinha de Flores e Mistura Gostosa.

Apoio

O evento também celebrou a contribuição do senador Veneziano Vital do Rêgo, que, por meio de uma emenda parlamentar, destinou R$ 400 mil para as quadrilhas juninas do município. Esse investimento auxiliou na confecção dos figurinos e na preparação dos grupos, impulsionando a cultura local e proporcionando ao público apresentações cada vez mais grandiosas.

“Campina, São João o Ano Todo” não para

O final de semana das apresentações das quadrilhas no “Campina, São João o Ano Todo” reforçou o título da Rainha da Borborema como epicentro das tradições juninas, e o evento não para por aí.

Nos próximos dias a Secretaria de Cultura divulgará um Encontro de Filarmônicas com a temática “Clássicos Juninos”, mostrando que a cidade tem São João o ano todo e mesclando as mais diversas linguagens artísticas no esquenta para O Maior São João do Mundo.