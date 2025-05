Prefeitura de Campina Grande se reúne com quadrilhas juninas e grupos folclóricos para alinhar ações do São João

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), abriu as portas para um encontro que reuniu nesta segunda-feira, 12, representantes da gestão municipal e das principais expressões culturais juninas da cidade: as quadrilhas e os grupos folclóricos.

A reunião, realizada na Secult, contou com a presença do prefeito Bruno Cunha Lima, do secretário municipal de Cultura, André Gomes, e de presidentes de agremiações, artistas e produtores culturais do Município.

Durante a reunião, o prefeito Bruno Cunha Lima reafirmou o compromisso da gestão com o fortalecimento e a valorização da cultura popular campinense, inclusive no período junino, em que a cidade já respira ares d’O Maior São João do Mundo.

Na ocasião, Bruno anunciou a garantia de um aporte financeiro para as quadrilhas juninas da cidade, em valor superior ao destinado no ano passado, que foi de R$ 300 mil. O prefeito também confirmou que os grupos folclóricos de Campina Grande, que desempenham um papel fundamental na preservação das tradições, também receberão apoio financeiro. Os valores exatos, destinados a cada segmento, serão divulgados oficialmente nos próximos dias.

“Estabeleci algumas missões para André e, uma delas, era justamente fazer essa integração de quem faz a legítima representação de quem nós somos na nossa cultura, seja através da dança, da música, do artesanato, da poesia, enfim, as diversas facetas dessa marca maior que é Campina Grande. Vamos fazer essa integração de forma que ela contemple quem vem de fora, deixando tudo mais bonito para o turista que vem viver essa nordestinidade aqui, através das nossas quadrilhas juninas, dos nosso grupos folclóricos, dos trios de forró, da nossa cultura”, declarou o prefeito.

Para o secretário de Cultura, André Gomes, o encontro representou mais do que o anúncio de recursos. Foi o fortalecimento de um diálogo permanente e respeitoso entre a gestão municipal e as expressões culturais da cidade.

“A gente fica feliz com isso, enquanto gestor, enquanto poder público, porque sabemos que o que estamos investindo está gerando resultados. As quadrilhas juninas, os grupos folclóricos, também são os protagonistas dessa festa. Bruno me deu essa missão de estreitar laços, de estar mais perto de vocês e de caminhar junto. Essa reunião foi fundamental para ouvir as demandas, esclarecer pontos importantes e reafirmar nosso compromisso com a cultura popular de Campina Grande”, destacou André.

Lima Filho, presidente da Associação de Quadrilhas Juninas de Campina Grande (Asquaju-CG), elogiou a iniciativa da Prefeitura e da Secult, destacando a importância do aporte financeiro para a realização das atividades.

“Nós temos 30 quadrilhas associadas, 14 de Campina Grande e 16 do Agreste. Elas investem de R$ 100 a R$ 400 mil em seus espetáculos e, quando fazemos as contas, elas investem mais de R$ 3 milhões dentro da cidade, na confecção dos figurinos, cenários, etc. É um trabalho social, cultural e econômico. Esse momento foi muito positivo e ficamos felizes com esse diálogo de confiança e com a participação das juninas n’O Maior São João do Mundo”, afirmou Lima Filho.

Também presente à reunião, o presidente do Grupo Folclórico Ariús, Roberto Gomes, ressaltou o espaço de diálogo aberto pela gestão municipal.

“Trabalho com os grupos folclóricos há 26 anos e nós também levamos o nome de Campina Grande o ano todo, não só aqui, mas em outros estados e fora do país. É fundamental que o poder público esteja próximo dos grupos culturais e dê essa visibilidade, que é essencial para a valorização e continuidade das nossas tradições. Deixo aqui o nosso agradecimento por estarmos também na programação d’O Maior São João do Mundo”, declarou.

A reunião marcou mais um passo importante na preparação para o ciclo junino de 2025, reforçando o compromisso da Prefeitura de Campina Grande com a cultura popular e com os artistas que mantêm vivas as tradições que fazem da cidade o maior e mais autêntico São João do Mundo.