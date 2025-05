Mais acessibilidade no São João: camarote inclusivo será aprimorado

Em reunião realizada na tarde desta segunda-feira (12), a Arte Produções e a Prefeitura de Campina Grande se reuniram para discutir melhorias estruturais no camarote da acessibilidade do Parque do Povo, visando a edição de 2025 d’O Maior São João do Mundo.

O encontro teve como objetivo principal debater ações para ampliar o acesso e proporcionar mais conforto e segurança às pessoas com deficiência que participam da festa.

A produtora executiva da Arte Produções, Monique Fernandes, destacou o compromisso da empresa com a inclusão e a democratização do evento.

“Nós ampliamos a quantidade de entradas acessíveis, para garantir que todos tenham um espaço mais propício para o acesso à festa. Outras medidas também foram discutidas visando oferecer uma melhor experiência para as pessoas com deficiência, reafirmando nosso compromisso com a acessibilidade e a democratização da festa”, afirmou.

*Vídeo: Codecom/CG

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama, também ressaltou a importância da iniciativa como marca da atual gestão.

“É uma das marcas dessa gestão. A inclusão. Esse camarote nasceu de um desejo do prefeito Bruno Cunha Lima e da Primeira-Dama Julianna. A cada ano nós vamos melhorando-o para que as pessoas com deficiência tenham a melhor experiência possível na nossa festa”, disse.

Aquino Leite, representante da Comissão de Acessibilidade, elogiou a disposição da Arte Produções e da Prefeitura em ouvir e aplicar sugestões práticas para aprimorar o espaço.

“Foram discutidos vários aspectos, como banheiros, rampas de acessibilidade, fluxo do trânsito para melhorar os acessos, estacionamentos, área de segurança, rota de fuga, enfim, vários pontos que já foram debatidos anteriormente, mas que foi importante trazer. Trazer também o olhar da sociedade que utiliza dos espaços que frequentam a festa, opinarem para que se busque sempre trazer o melhor conforto, a melhor segurança para todos os usuários, para todas as pessoas, os turistas que buscam se divertir no Parque do Povo”, destacou.

Além das discussões, ficou agendada para a próxima semana uma visita técnica ao local com o intuito de identificar possíveis gargalos, avaliar o que já foi realizado e implementar melhorias adicionais para a edição deste ano.

A reunião contou ainda com a participação de diversos representantes do setor, entre eles Edna Silva, Coordenadora PCD da Secretaria de Assistência Social; Adenise Duarte, da STTP; além de Tio Gera e Adriana Porto.

O Maior São João do Mundo 2025 caminha para ser, mais uma vez, um exemplo de festa popular com foco na acessibilidade, inclusão e respeito à diversidade.