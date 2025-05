Maior São João do Mundo terá desfile com peças da Vila do Artesão e parceria com a Apae

A edição 2025 d’O Maior São João do Mundo será recheada de novidades. Entre elas está um desfile de moda, que acontecerá na Pirâmide do Parque do Povo, no dia 18 de junho. Nele, os modelos vão à passarela usando apenas roupas e peças confeccionadas por trabalhadores da Vila do Artesão.

A informação foi confirmada pela primeira-dama do município, Julianna Figueiredo Cunha Lima, que encabeça o projeto, durante entrevista.

“A ideia é dar ainda mais visibilidade a um trabalho que é tão bonito. E nada melhor que trazer os produtos para dentro da nossa maior festa. Na próxima semana, nós devemos fazer um lançamento para essa grande novidade”, comentou Julianna.

Além do desfile, a Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Coordenadoria de Turismo e em parceria com a Associação dos Pais dos Excepcionais (Apae) e a Redepharma, vai lançar um novo projeto durante o São João.

É o ‘São João Acolhedor: Informações com o Coração Down’. Nele, segundo a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama, o evento dará mais um importante passo de inclusão, que é uma das marcas da gestão.

“Teremos novamente a nossa Central de Atendimento ao Turista. Nela, pessoas com Down que foram selecionadas para a Apae estarão trabalhando diretamente com esse público. Levando informações da festa e tendo esse contato que é de extrema importância para atração de cada vez mais visitantes para a cidade”, destacou Tâmela.

O coordenador municipal de Turismo, Pablo Jatobá, comemorou mais essa iniciativa.

“Nós temos que celebrar o avanço do nosso São João em todas as áreas. Da inclusão no atendimento ao Turista a profissionalização da nossa festa. É um trabalho de muito zelo e seriedade, conforme acordado entre toda a Gestão.

Também conforme a Primeira-Dama, o Coordenador de Turismo e a secretária, esse projeto será lançado na próxima segunda-feira.