O São João é o evento cultural considerado mais importante em João Pessoa. A informação integra a pesquisa Cultura nas Capitais, realizada pela JLeiva Cultura & Esporte, em parceria com o Itaú e Ministério da Cultura, que foi lançada nesta terça-feira (25), no Espaço Cultural José Lins do Rego, mostrando os principais hábitos culturais dos moradores da capital paraibana.

O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, participou do evento, na mesa ‘Acesso à cultura nas capitais – desigualdade e diversidade’ e destacou a importância do levantamento.

“Essa pesquisa tem um forte valor para a política de cultura que estamos desenvolvendo em João Pessoa. Ela mostra um patamar de realização e de adesão do público que é significativo. Nós temos, por exemplo, aparecendo, de forma muito forte, a questão do São João, do Carnaval e dos nossos equipamentos culturais do Centro Histórico: Hotel Globo, Casa da Pólvora, a nossa parceria com o Museu de São Francisco que potencializou aquele equipamento”, inicia.

Para o diretor, a pesquisa, de algum modo, orienta a percepção de que João Pessoa está no caminho correto com a política desenvolvida desde o primeiro ano da gestão do prefeito Cícero Lucena.

“Nós temos estimulado os festivais de quadrilhas juninas, temos feito um São João muito forte e intenso no Parque Solon de Lucena e, principalmente, alimentado uma diversidade de culturas nos bairros. Então, ficamos orgulhosos por esse momento que a cidade de João Pessoa vive e por ela aparecer tão bem numa pesquisa relevante em nível nacional sobre a cultura nas capitais”, comemora.

Marcus Alves ressalta que este é realmente um momento especial que a cultura e a arte de João Pessoa vivem. “Nós estamos construindo, desde 2021, uma linha de política que foca nos grandes eventos e trabalha o cotidiano das nossas atividades. No São João de 2024, nós contratamos 66 trios pé de serra e os colocamos para tocar em diversos polos dos bairros de João Pessoa, democratizando o acesso à cultura. Nós ficamos realmente orgulhosos desse momento”, acrescenta.

Pesquisa

A pesquisa mostra o perfil de quem frequenta cinemas, teatros, museus, shows e outras atrações culturais. Em João Pessoa, 40% dos entrevistados afirmaram praticar ao menos uma atividade cultural.

Um dos aspectos observados na pesquisa é que as festas juninas são mais frequentadas que o Carnaval. Dos 37% de moradores que afirmaram ter ido a festas populares, 75% participaram de festas juninas, 55% de blocos de Carnaval e 37% de desfiles de Carnaval. O forró aparece como o ritmo musical predileto para 47% dos entrevistados.

Em relação ao acesso a atividades culturais na cidade, 45% dos entrevistados afirmaram ter frequentado locais históricos nos 12 meses anteriores à pesquisa, 41% foram a shows de música, 37% participaram de festas populares, 25% foram a eventos de dança, 21% visitaram museus, 21% foram ao teatro, 10% a concertos. Dos que foram a esses locais ou eventos, 56% informaram que a atividade que frequentaram era longe de casa.

Outro dado da pesquisa é que o acesso a atividades culturais caiu em 12 capitais, entre elas, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Recife. João Pessoa, no entanto, não figura nessa lista.

Dos 21% que afirmaram ter visitado museus na capital paraibana, 5% disseram que o último local visitado foi o Centro Cultural São Francisco, 4% o Hotel Globo e o mesmo percentual a Fundação Casa de José Américo, 3% o Teatro Santa Roza e o Centro Histórico, e 2% o Espaço Cultural José Lins do Rego e Usina Cultural Energisa.

Do total de entrevistados, 45% afirmaram conhecer e já ter ido à Casa da Pólvora, 36% ao Hotel Globo e 35% ao Centro Cultural São Francisco.

A pesquisa foi feita com 19.500 pessoas com 16 anos ou mais, moradoras de todas as capitais brasileiras – as 26 estaduais, além de Brasília. Em João Pessoa, foram 600 entrevistados.

